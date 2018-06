Informe revela que cruceños están dispuestos a pagar $us 95.000 por una casa

Que Santa Cruz vive un boom inmobiliario ya no es noticia. Los factores que sí han cambiado en el último año son la frecuencia de búsqueda y los precios que están dispuestos a pagar los cruceños para hacer realidad el sueño de la casa propia. La mayoría paga hasta $us 95.000 por una vivienda de tres o más dormitorios, según los datos del portal InfoCasas.com.bo. El sitio especializado en inmobiliaria tiene un promedio de 350.000 a 400.000 visitas mensuales.

Ahora que empieza junio, también inicia el periodo en el que se intensifica la búsqueda y se extiende hasta diciembre. Hasta el 58% de los internautas quiere una casa a la hora de comprar y casi la mitad prefiere una vivienda de tres o más dormitorios. Además, siete de diez espera que la entrega del inmueble sea inmediata. En cuanto a la construcción, el 48% quiere estrenar su nuevo hogar.

Para Rolando Schrupp, expresidente de la Cámara de la Construcción, es importante entender el comportamiento del comprador, valora tener la información clara (incluyendo precio). Asimismo, evidencia que las zonas consideradas caras han caído de precio. “Habría que tratar de entender mejor el mapeo “por distritos”, ya que los cuadrantes son inmensos”, precisa.

Hablando de zonas, el norte de Santa Cruz sigue en el top mind de los compradores, le sigue el centro, oeste, este y finalizan Equipetrol y Urubó entre las seis áreas preferidas por los clientes.

Rodrigo Knebes, country manager de InfoCasas Bolivia, ve que los cruceños tienen claro en qué sector de la ciudad quieren vivir, y sin embargo, en Santa Cruz observan un vacío enorme en la delimitación de las zonas, que hoy resultan demasiado amplias. “Hoy en día hay una necesidad de resaltar mejor las zonas con objetividad, para facilitar la búsqueda y también la promoción de las propiedades según su ubicación. Con la tecnología se marca la hoja de ruta del sector”.

A la hora de buscar una casa, los filtros de los usuarios revelan que el 59% se fija primero en el precio, luego está el número de dormitorios y si la solución habitacional está en un condominio.

Departamentos para alquilar



Los millennials desesperados por su independencia son los que mueven el mercado. Así, tomando en cuenta el rango de edad, los clientes de las inmobiliarias están entre los 25 y 35 años. Además, el 64% son mujeres. El mayor tráfico en Infocasas.com se da los lunes al mediodía (tomar nota los vendedores).



Los habitantes de Santa Cruz optan por los departamentos cuando se trata de una solución a corto o mediano plazo, por eso son los favoritos a la hora de alquilar. El 61% busca departamentos, de preferencia de dos dormitorios (42%). Sin embargo, para la compra gana la casa, las más demandadas son las de tres o más dormitorios (48%).

Schrupp señala que se entiende que los apartamentos son considerados soluciones temporales (por eso la búsqueda se hace con el fin de alquilar).



Los registros de la subdivisión Llave en Mano, de Clasificados EL DEBER, muestran casas con un precio cercano a los $us 95.000 en la franja urbana fuera del sexto anillo, cifra que varía según la zona. En las ciudadelas, las viviendas son más asequibles respecto a barrios residenciales.



En cuanto a departamentos son los de uno y dos dormitorios, en la zona norte y centro, los que se acercan a la cifra promedio expuesta por InfoCasas. A diferencia de las viviendas, se los puede encontrar dentro del cuarto anillo, incluso en la zona central.

Perspectivas



La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) refuerza la idea de Infocasas con datos del Observatorio Urbano de la entidad, que exponen que los inmuebles con precios que van desde los $us 60.000 a los 120.000 tienen mayor demanda.



Según Javie Arze, gerente de Cadecocruz, los privados están poniendo el hombro al sector inmobiliario con inversiones que buscan dar alternativas a las 20.000 familias que llegan cada año a la capital cruceña.



Observa que la zona norte de la ciudad es la más demandada, pero también hay otras zonas que están en crecimiento, a tiempo de agregar que la flexibilidad de la banca en créditos hipotecarios es un impulsor.



La idea concuerda con el punto de vista del analista inmobiliario Franz Javier Rivero, quien considera importante hacer una diferenciación del tipo de clientes de las inmobiliarias y particularidades como el número de integrantes por familia o el nivel de ingreso.



De acuerdo con Rivero, el grueso de la población está en la escala de búsqueda de inmuebles en torno a los $us 95.000, cifra que se ajusta a los créditos de vivienda de interés social y que ayudan a que la demanda se mantenga.



La posición del exdirigente del sector Marco Hurtado también señala que las empresas mueven el negocio buscando terrenos para asentar sus negocios, al igual que las familias jóvenes, que reúnen condiciones para pagar una casa.



La lectura del economista Carlos Hugo Barbery señala que si bien hay crédito de vivienda social, hay gente que prefiere un alquiler a una casa propia por la nula barrera de salida, es decir: mientras encuentra lo que le gusta y aprende de ello, no se amarra a un inmueble que después sea difícil de vender.



Barbery sostiene que la expansión de la urbe se debe a que la gente busca alejarse de zonas populosas y concentradas para llegar rápido al trabajo, algo que aumenta la tendencia de las casas-dormitorio por ello la preferencia de condominios a casas en barrio tradicional.



En criterio del economista Óscar Arano, el panorama no es positivo, ya que considera que puede haber una sobreoferta de inmuebles en Santa Cruz que conllevaría a un estancamiento de la construcción, el cual estaría encadenado a la

incertidumbre económica del país y el desempleo.

Uso de tecnología



El sector inmobiliario halló en la tecnología a un aliado cambiando parámetros tradicionales de búsqueda y dando lugar a una red de cercanía entre vendedor y posibles compradores que visitan el inmueble de su interés sin tener que moverse.



Los avances en el país se centran en la presencia de las empresas en la nube. El especialista en marketing digital Jorge Castrillón observa que la tecnología ocupa el centro de la información, pero no la decisión de la compra, ya que las operaciones se cierran físicamente. “La tecnología reúne a gente que quiere comprar y gente que quiere vender, de ahí el repunte de la tecnología en el sector”, expone.



Fuera de las fronteras, el sector propone visitas a los inmuebles a través de la realidad virtual, incluso antes de que estos hayan sido edificados, algo que engloba la tendencia PropTech (tecnología aplicada a la propiedad).



Para Castrillón, las empresas inmobiliarias pueden aprovechar mejor su presencia digital valiéndose de anuncios que se apoyan en inteligencia artificial y big data.



En este sentido, el socio y jefe de comunicación digital de Kreab, Edmundo Rodríguez, sostiene que las empresas pueden crear estrategias partiendo de los hábitos digitales de un público objetivo. “Google y Facebook pueden definir el target de empresas de bienes raíces, al igual que un sistema de CRM para fidelizar a sus clientes”, asegura.

Facilidad de acceso a vivienda

Crédito hipotecario, con 25% de cartera de préstamos

El comportamiento del sector inmobiliario mantiene con buenas expectativas a la banca. En el primer trimestre de este año el crédito hipotecario registró $us 5.156 millones, según el reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), cifra que significa el 25% de los créditos del sector.



En esta carrera, las instituciones financieras impulsan el préstamo de vivienda social y ponen sobre la mesa distintos incentivos para convencer al público de adquirir su propia vivienda.



Un ejemplo es el del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), entidad que aprueba en 24 horas un crédito de vivienda social en caso de que el cliente (dependiente) cumpla con los requisitos básicos establecidos.



La gerenta regional de este banco, Cristina Roca, aseveró que la empresa cuenta con una cartera cercana al 40% del mercado regional y con un valor que asciende a $us 946,9 millones. A esta voz se sumó el gerente nacional de marketing, Mauricio Porro, quien anunció el sorteo de Bs 300.000 entre los clientes para pagar las deudas del crédito de vivienda social.



Aunque en el Banco de Crédito BCP, el crédito con mayor demanda es el de consumo para compra de bienes, el gerente de banca minorista de la región oriente, Rodrigo Aguilera, asegura que la demanda de créditos hipotecarios es estable.





Este año es el último de los cinco establecidos para cumplir con el cupo mínimo de cartera del sector regulado, desde que el Gobierno publicó el Decreto Supremo 1842, en diciembre de 2013, el cual estipula que las entidades bancarias deben tener el 60% de su cartera total distribuida entre crédito de vivienda de interés social y crédito productivo.