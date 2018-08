La innovación en la forma en que se pagan por los productos y servicios ha progresado de forma constante; así, entre 2008 y 2016 se crearon más de 5.000 nuevas empresas de tecnologías financieras (FinTech) en todo el mundo que recibieron más de $us 60.000 millones de inversión de firmas de capital riesgo. Este impulso ha dado lugar a innovaciones que van desde los pagos sin contacto y las monedas digitales codificadas y seguras hasta los pagos instantáneos. Un nuevo estudio de Pymnts sugiere que, en la actualidad, la industria de los viajes está dispuesta a llevar los pagos hasta el siguiente nivel.

Este nuevo trabajo, para el que se realizaron 78 entrevistas con responsables de pagos en hoteles, aerolíneas e intermediarios turísticos, pone de relieve una creciente voluntad de innovar en materia de pagos. Más del 95% de las empresas entrevistadas planea introducir innovaciones en las formas de pago a corto plazo y más del 14% planea acometer muchas innovaciones. Entre los factores que impulsan la innovación, se mencionó la satisfacción de las necesidades de los clientes, siendo un objetivo importante el énfasis constante en ofrecerles una experiencia de pago más personalizada.

A pesar de estas buenas perspectivas, los responsables de pagos del sector de los viajes incidieron en la complejidad como un obstáculo de primer orden para la innovación en la actualidad; así, el 85% de las empresas confirmó un aumento en el número de métodos de pago aceptados durante los últimos cinco años. El promedio de métodos de pago aceptados por los encuestados es de nueve, y durante los últimos años las empresas han incorporado una media de tres nuevos métodos. Del mismo modo, la gran mayoría de empresas de viajes (más del 80%) trabaja con entre tres y diez proveedores diferentes de servicios de pago, lo que acentúa aún más la complejidad operativa.

El estudio también revela que las empresas de viajes gastan de media el 5,3% de sus ingresos en gestionar los pagos, lo que engloba las comisiones de adquisición, las comisiones a todos los proveedores y otros costes indirectos. Eso supone una cifra de $us 74.500 millones en el conjunto del sector. Las empresas más pequeñas pagan unas comisiones elevadas, de tal modo que las que facturan menos de $us 15 millones y pagan de media un 7,5% de sus ingresos. Eso contrasta con el 3,8% que abonan las empresas de viajes que facturan anualmente más de $us 1.000 millones.

El trabajo fue realizado durante el primer semestre de 2018. Se llevaron a cabo entrevistas telefónicas con 78 responsables de pagos de aerolíneas (nueve), hoteles (41) e intermediarios turísticos (28). Los encuestados pertenecían a entidades de diferentes tamaños y más del 60% de ellas facturaba anualmente al menos $us 100 millones. El estudio fue encargado por la división Amadeus Payments, que procesa anualmente más de $us 117.000 millones en pagos para más de 1.000 empresas de viajes.