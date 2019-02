Importación de cervezas genera facturación de $us 12,3 millones

En Bolivia, la bebida alcohólica más consumida es la cerveza, siendo su consumo per cápita anual de 34,8 litros. El país ocupa el octavo lugar entre los países de la región que más la consumen, según datos de la consultora Euromonitor.

Esa cifra, al parecer, no ha pasada desapercibida por multinacionales. Y es que las importaciones de cerveza crecieron un 10% en 2018, con respecto a 2017, al pasar de $us 11,1 millones a $us 12,3 millones, de acuerdo con datos del INE procesados por el IBCE.

Los cinco principales países proveedores de cerveza de Bolivia son Brasil, México, Argentina, Alemania y EEUU. En 2018, con respecto al año anterior, las compras externas desde EEUU, Brasil y Alemania cayeron un 80,8%, 5,66% y 1,70%, respectivamente, mientras que las de México y Argentina aumentaron un 75,68 y 55,33%.

En Santa Cruz, en licorerías del mercado La Ramada las marcas de cerveza extranjera están a la orden del día con una presencia predominante de las de origen brasileño, las cuales empiezan a ganar cuota de mercado.

Un aspecto que vuelve atractivas a las marcas de cervezas brasileñas es el precio. Mientras el paquete de 24 latas de la cerveza nacional más popular cuesta Bs 95, la brasileña más asequible vale Bs 90. Comparadas las marcas premium (paquete de 24 latas), la nacional cuesta Bs 210 y la de Brasil, Bs 110, según los vendedores.

Estrategias de las industrias

Las empresas nacionales del sector cervecero aplican diferentes estrategias para seducir a los amantes de la bebida en el país.

La Cervecería Corsa apuesta por ofrecer un producto gourmet diferenciado de alta calidad, de acuerdo con su presidente ejecutivo, Gonzalo Álvarez.

Corsa, que opera en el mercado desde 2012, produce dos tipos de cerveza: lager (rubia) y dunkel (negra) en botellas de 350 mililitros. La empresa, en su planta ubicada en Cotoca, tiene capacidad para producir entre 22.000 y 40.000 litros de cerveza al mes.

En tanto, la firma Sabores Bolivianos Alemanes, que produce la cerveza Prost, se define por la calidad y la ley de pureza alemana (ley alimenticia más antigua del mundo, que data de 1516), señaló su gerente general, Guido Mürh. “No utilizamos mucho la herramienta de descuento”, puntualizó.

Prost oferta cinco variedades de cerveza: premium lager, weissbier (de trigo), dunkel, quinua e IPA (receta inglesa). Además, cuenta con dos productos de temporada. La Prost Somemer Ale, que es una cerveza para la temporada de verano que posee una baja atenuación, sin perder cuerpo, lo que provee un 4,5% de alcohol. Por su parte, la Prost Winterbier es una cerveza para la época de invierno, que posee un sabor y cuerpo intenso, con un 7,5% de alcohol.

En su fábrica en el Parque Industrial Latinoamericano (Pilat), Sabores Bolivianos Alemanes produce 300.000 litros de cerveza/mes.

Por su parte, la Cerveza Bendita apuesta por su nueva línea de cinco estilos de cerveza en lata (IPA, Tamarindo, Dorada, Cabrona y Trigueña) para seguir marcando diferencias en el sector de la cerveza artesanal, indicó Maxi Ohan, director comercial de la empresa.

“No estamos focalizados en competir mano a mano con las cervezas de consumo masivo”, dijo Ohan. La planta de Bendita se encuentra en el Parque Industrial cruceño. La marca cuenta con un Beer Garden en el barrio Brígida.

Entretanto, la CBN confía en su portafolio de marcas de lujo. Por tercer año consecutivo ha instaurado la Estación Carnaval, una temporada para promover la fiesta, el ánimo de júbilo y relax para vivir las fiestas tradicionales con orgullo boliviano, indicó Ibo Blazicevic, su gerente institucional.

En 2018, CBN lanzó Becks Gold, una cerveza para el segmento joven que busca bebidas más livianas.

Perspectivas para 2019

Para la presente gestión, Corsa tiene planificado continuar desarrollando su nicho de mercado, manifestó Álvarez.

Por su parte, Sabores Bolivianos Alemanes seguirá ampliando su portafolio de productos para apuntar a más nichos de mercado. “Nuestro plan de negocios viene con foco en Bolivia y no tanto en otros países”, dijo Mürh.

En tanto, la Cerveza Bendita tiene como prioridad expandir su mercado a las grandes ciudades del país. Actualmente cuenta con presencia fuerte en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, pero aún necesita afianzarse más fuera de la capital oriental, dijo Ohan.

La premisa de la marca es la constante innovación y búsqueda de nuevos estilos y sabores, lo cual sus fundadores consideran que es una de sus fortalezas.

Por su parte, según Blazicevic, CBN continuará con su plan de inversión. Entre 2018 y 2020, la empresa estima destinar más de Bs 1.000 millones para ampliar su producción de latas en Oruro y su capacidad de envasado en Santa Cruz, además de consolidar sus ventas directas en Tarija, Trinidad, Sucre, Potosí y Yacuiba.

Época alta

Los dueños y comerciantes de los negocios en La Ramada estiman un incremento en las ventas durante las próximas semanas (por Carnaval) y se sujetan a una línea de precios base donde la cerveza nacional se muestra por encima que el resto. A esto se suma que los envases preferidos en estas fechas son latas de 330 centilitros.

Las líneas cerveceras de CBN son las que más se repiten en estos comercios, siendo Paceña la de mayor oferta con precios que oscilan entre Bs 157 y Bs 165 la caja de 24 de latas. En este mismo formato también existe oferta de Huari (Bs 210), Ducal (Bs 125), Brahma (Bs 115) y Báltica (Bs 95).

En menor cantidad también se posicionan las marcas de la Cervecería Potosí: Potosina y Bavaria, y Platinum y Auténtica de la Compañía Cervecera Boliviana.

Los países que más proveen de cerveza a Bolivia son Brasil, México, Argentina, Alemania y Estados Unidos

Económicas. Dentro de la exposición de marcas extranjeras en el mercado cruceño predominan las de origen brasileño y resaltan por tener etiquetas de precio por debajo que las marcas nacionales, entre Bs 90 y 110 en cajas de 24 latas.

Variedad. Brahma, Skoll, Samba, Proivida, Bohemia y Bamboa son las marca demandadas por un público con menor poder adquisitivo, de acuerdo con los comerciantes.

Novedad. La holandesa Holba y la española Spencer 4701 son la gran novedad y están incursionando en el mercado nacional.