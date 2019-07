“Hay que tener humildad para escuchar a la gente”

Un firme creyente de que a menos que no se cambien las organizaciones no se pueden desarrollar los potenciales de los colaboradores, Juan Ferrer, coach ejecutivo especializado en Gestión de Cambio, explayó sus perspectivas sobre las líneas que deben retratarse para transformar la estructura interna de un equipo.

—¿Sobre qué escenario debe gestarse la transformación del liderazgo individual al colectivo?

Lo primero es tener la humildad para escuchar a la gente y saber qué ideas tienen, qué creen que hay que cambiar e invitarlos a que participen en el diseño del cambio. Esa es la forma de activar la inteligencia, la responsabilidad y el liderazgo colectivos.

Hoy, una sola persona no puede tener la solución, el tiempo o la capacidad de arrastrar a todo el mundo. Hay que cambiar el top-down por el bottom-up, eso significa que las personas se sientan partícipes y puedan crear espacios donde muestren su liderazgo.

—¿De qué manera se puede pasar del discurso a la práctica? ¿Se dan confusiones en este recorrido?

Es cierto que siempre se dice que lo más importante es el capital humano y el liderazgo, pero después en los hechos no es así y no saben qué es liderar y liderar significa impulsar el cambio y así lo muestran los referentes de la historia. Segundo: hay que cambiar el modelo de control por el de la libertad organizada, donde la gente tenga espacio para impulsar el cambio.

Un ejemplo es la creación de equipos multidepartamentales donde no exista ningún jefe y haya una participación colectiva donde se conciban proyectos con metodologías ágiles, pero sobre todo con una actitud donde cualquiera pueda dar el paso hacia adelante.

—¿Qué empresas llevan la delantera en este sentido? ¿Hay algunas que nazcan abrazando esta metodología?

Netflix, Google, Spotify o Facebook trabajan con equipos pequeños alineados donde la gente participa y tiene metodologías que se fusionan con la coordinación y la responsabilidad, pero ¿cómo hay empresas que surgen y son globales y las locales no consiguen incrementar su beneficio? Pues a lo mejor porque no se ha sabido gestionar el talento y existe una cultura de orden y mando que se obedece, pero que no innova y la innovación no puede estar solo en un departamento, sino en toda la empresa.

—¿Cuál es el primer paso que hay que dar en esta línea?

Creo que los pasos son tres: activar la ambición de la gente por evolucionar, darles una metodología ágil y tener estrategias diseñadas por ellos mismos y así saber por dónde, con quién y cuándo comenzar.

—Una vez consolidado este ‘roadmap’, ¿qué resultados se palpan en el corto, mediano y largo plazo?

A corto plazo esa autonomía de equipos y metodologías ágiles implantadas en un año se consigue un incremento de los beneficios de hasta un 25% porque todos se pusieron a trabajar en mejoras y nuevas ideas, no solo los jefes. Hay tres factores que en el futuro solucionan los problemas de muchas empresas: la comunicación, la participación y el reconocimiento. Entonces, no hay que motivar, sino crear un entorno motivante y así la gente estará feliz. Estamos en una aldea global y esto se aplica en distintos lugares del mundo.