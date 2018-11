Gonzalo Muñoz: “Tuvimos la suerte de subirnos a la ola y surfearla en el momento correcto”

¿Cómo funciona el modelo de economía circular?

La forma de producir bienes en el mundo ha estado marcada por una visión lineal basada en el patrón extraer, utilizar y desechar. Si bien ha implicado una tasa de crecimiento superior a cualquier otra época, también ha tenido como consecuencia un daño medioambiental y el agotamiento de recursos naturales. Ante ese escenario surgió la idea de economía circular, que busca revolucionar los sistemas de producción para que los materiales reingresen de manera constante a los procesos de producción y no sean desechados. En varios países del mundo se viene hablando de este tema desde hace siete u ocho años. Algunos como Chile ya lo han incorporado como política pública.

¿Qué hace TriCiclos?, ¿cuál es su misión?

TriCiclos está definida como una empresa en ingeniería circular. Durante los primeros cinco años de la empresa desarrollamos distintos modelos operativos de reciclaje. Montamos puntos limpios, sistema de recojo con camiones, sistemas industriales de transformación. Entendimos lo que nosotros llamamos el mundo aguas abajo, qué materiales son reciclables, en qué se transforman, cuáles son los costos logísticos, en qué zonas y países eso funciona y en cuáles no y por qué, qué legislaciones ayudan a que los materiales se reciclen y cuáles no, cuáles materiales no se reciclan porque tienen problemas de diseño o en otros casos el problema es el modelo de negocio o el contenido en sí mismo. En los siguientes cinco años hemos seguido creciendo en materia de operaciones, pero ya empezamos a fortalecer nuestro modelo de consultoría para ayudar a que las empresas cambien su modelo de empaque y su modelo de negocio hacia modelos circulares y con eso, al mismo tiempo hemos venido desarrollando la que hoy creemos que es una de las bases de datos más potentes que existe en el mundo, en materia de empaque y la circularidad o no, de cada uno de ellos.

¿En cuántos países está operando la firma actualmente?

Actualmente estamos en nueve países. Tenemos una fuerte presencia en Chile, Perú, Colombia y Brasil. De hecho nuestra base está en San Pablo. Además, apoyamos a empresas como Coca-Cola en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador.

¿Por qué decidió establecer su compañía dentro del modelo de economía circular?

Durante mis primeros 10 años de carrera me dediqué a empacar alimentos, fui gerente general de empresas industriales en Chile y Argentina. Mi papel era fabricar, vender, exportar o importar. En un momento, fui muy consciente de que cada que yo colocaba un producto en el mercado, colocaba dos cosas: el producto y el embalaje. De alguna u otra forma estaba forzando a que el consumidor adquiriera algo que no quería. Uno como consumidor, si pudiese, evita el embalaje. Obedientemente entendemos que el embalaje cumple una serie de funciones, pero si existiesen modelos donde los consumidores efectivamente comprásemos los alimentos sin tener que comprar el embalaje, sería un mundo fantástico.

Esa fue una de las motivaciones que me llevó a crear una empresa que se posicionará en ayudar a resolver algo que, en ese momento estábamos entendiendo era un problema que iba a crecer cada vez más. Hicimos las matemáticas y concluimos que en algún minuto la situación va a llegar a ser insostenible. Por lo tanto, alguien tiene que resolver el problema o ayudar a encontrar la solución. Hace 10 años comenzamos a trabajar en este tema y nos dimos cuenta de que ya habían algunas personas como William McDonough que estaban trabajando en eso. Tuvimos la suerte de subirnos a la ola y surfearla en el momento correcto.

¿Las empresas en América Latina están comprendiendo y aceptando el modelo de economía circular?

Una de las cosas que hacemos cuando las empresas nos contratan es realizar un taller de ‘design thinking’ en economía circular. Juntamos a los principales ejecutivos de la compañía durante un día. Al finalizar la jornada, los ejecutivos entienden el modelo y su impacto en los negocios. Hasta ahora, el 100% de las firmas que ha pasado por el taller ha terminado implementando el modelo de economía circular. La clave está en entenderlo y sensibilizarse en todas las dimensiones.

Aparte de Coca-Cola, ¿está trabajando con alguna otra compañía en Bolivia?

Hace como cuatro o cinco años que vine a Bolivia a dar una charla en Cainco y desde entonces no había vuelto. Espero que en esta segunda visita al país, gracias a Coca-Cola, sea el punto de partida para poder trabajar con otras empresas bolivianas.