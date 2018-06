GoPro: Así se desmorona una compañía y se vive para contarlo

GoPro, famosa por revolucionar el mercado de cámaras de alta definición, continúa con la tarea de levantar lo que un día fue. En 2014 tuvo una entrada exitosa a la bolsa, donde sus acciones se revalorizaron un 145%. Sin embargo, la compañía se vino abajo con una caída del 39,9% con respecto a los $us 400 millones que consiguió el año anterior.

¿El motivo? El CEO Nick Woodman declaró que la empresa quiso ser lo que no era. Lanzaron nuevos productos, como el drone Karma, los cuales presentaron fallas y tuvieron que ser retirados del mercado y fijaron “precios arrogantes” a los productos.

Asimismo, se descuidó el negocio principal con la creación de una división de medios que buscaba que más gente adquiriera las cámaras y con los planes de una plataforma de streaming (que no se estrenó).

Después de tres trimestres estables que le sucedieron a la mayor crisis de la firma, Woodman aseguró que volverían a enfocarse en su producto principal. El 2018 todavía no repunta.

No perder el norte



El director de operaciones en Bolivia de London Consulting Group, Manuel Romero, enfatiza en dos pilares: el capital humano y los procesos.

“Para lograr el éxito, hay que obtener un balance. Una empresa con grandes procesos, pero con el personal no adecuado, no llega lejos y el mejor personal, si no tiene procesos fuertes y controlables, no llega a ningún lado”, señala y agrega que es vital que las empresas cuenten con un camino trazado y que tengan claro hacia dónde se dirigen.



Desde el punto de vista del analista financiero Jaime Dunn, toda empresa que quiera crecer debe apuntar a ser la número uno en lo que sabe hacer, y si busca expandirse debe adaptar su modelo de negocios y no la industria en la que trabaja, ya que cada vez que se cambia de modelo es como empezar desde cero.



“En las industrias cambiantes hay que estar siempre atentos a la innovación y saber adecuarse, eso no implica salir del área de especialidad. Netflix es un ejemplo de ello, nunca perdieron el concepto de llevar la película a casa (evolucionaron con una plataforma de streaming)”.

Según el especialista en marketing y empresario Mariano Cabrera, para hacer ajustes primero se debe realizar un diagnóstico y evitar actitudes impulsivas que pueden llevar a malvender activos, arriesgar los ingresos o hacer cambios drásticos en la cartera de inversiones, al igual que monitorear otras inversiones que ofrece el mercado que permiten aprovechar oportunidades.