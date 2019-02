Firmas desafían la desaceleración con oferta flexible y apoyo digital

Bolivia atraviesa por un periodo de desaceleración; es decir, registra crecimiento económico, pero no en los mismos niveles de años anteriores. El fenómeno data desde hace seis años y se acentuó desde 2017 a la fecha. Este escenario económico, fruto de la caída de los precios internacionales de las materias primas, ha ocasionado entre otras cosas, que los consumidores (quienes determinan el éxito o fracaso de un compañía) sean más cautos a la hora de realizar sus compras o adquieran menos productos o servicios como lo hacían hasta 2013 (año que registró el mayor crecimiento del PIB en la última década, con un 6,8%).

Una de las consecuencias de ese comportamiento es que las operaciones de las empresas en casi todos los sectores se han resentido en mayor o menor medida. Sin embargo, existen algunas compañías que han logrado desafiar a la desaceleración y han seguido registrando números positivos, con respecto a otras firmas que operan en su mismo sector, e incluso realizando inversiones.

A sabiendas de que emular las buenas acciones causa un efecto positivo en cualquier ámbito, Dinero se contactó con algunas de estas firmas para que compartan los ‘secretos’ que les están permitiendo gozar de una buena ‘salud’.

Contar con oferta variada y flexible, y apostar por brindar la mejor experiencia a los consumidores, ha permitido que Carmax, distribuidor de Hyundai en Bolivia, se convierta en una de las representantes automotrices referente del país.

A decir de Francisco Osinaga, gerente general de Carmax, contar con 11 líneas de vehículos, que a la vez tienen variantes en sus modelos y cuyos precios oscilan entre los $us 10.900 y $us 50.000, ha permitido que Hyundai se adapte a las necesidades del cliente. “Si antes alguien se podía comprar el modelo más equipado, hoy puede adquirir r una versión menor, con las mismas prestaciones, pero en versión sencilla”, sostuvo.

Carmax además ha logrado posicionar a Hyundai entre las mejores marcas automotrices del país, gracias a las inversiones que realiza, indicó. Una prueba de ello son los $us 4,2 millones que destinó en 2018 para construir nuevos showrooms en La Paz y Cochabamba, y renovar el de la avenida Irala en Santa Cruz.

La empresa además se ha acercado más a sus clientes a través de diferentes activaciones en las ciudades donde tiene presencia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija). Una de las más exitosas, fue la campaña Before service, en la cual un grupo de funcionarios de Carmax realizaba una revisión gratuita a los vehículos Hyundai en lugares públicos.

En tanto, otras empresas se prepararon para que los tiempos de ‘vacas flacas’ les afecten lo menos posible. Un ejemplo de ello, es Farmacias Chávez.

“Como los ciclos económicos son de altas y bajas, con todo el equipo, más los asesores externos vimos que ocurría un proceso de desaceleración. Eso nos ha permitido hacer ajustes económicos sin tocar a las personas. Hemos trabajado mucho en las capacidades del tema laboral”, explicó Leonardo Salvatierra, CEO de la compañía.

La empresa destinó recursos a la tecnología para tener un business intelligence de punta, además de un buen CRM. También trabaja en data mailing, para aprovechar toda la información que tiene.

En cuanto a estrategias comunicacionales, la firma fortaleció su posición como la farmacia del precio ético, que es su principal propuesta de valor.

A pesar de que el sector de medicamentos decreció un 0,85% el año pasado, Farmacias Chávez aumentó su cantidad de transacciones, según indicó Salvatierra.

En tanto, Julio Novillo, presidente del Grupo Lafuente, resume el éxito de su organización en la visión de ésta, el arduo trabajo, el apoyo y la confianza de sus clientes, y el mantener motivados a sus funcionarios. El Grupo Lafuente ha conformado un equipo profesional de primer nivel que está orientado a una gestión bajo principios de buen gobierno corporativo. Se encuentra en la etapa final de implementación del sistema Sap Hana S4 que consiste en una reingeniería de procesos a todos los niveles de la organización.

“Tenemos un ritmo de crecimiento que no vamos a modificar. Seguiremos apostando al país y a Santa Cruz. Algunas personas se sienten frenadas cuando se vislumbran épocas de vacas flacas, nosotros creemos que aún los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Por supuesto, tomaremos medidas de seguridad y prudencia en cada paso que damos”, dijo Novillo. Para el empresario es importante tener una visión de largo plazo y pensar en grande.

Por su parte, Datec, empresa de servicios de tecnología, ha conseguido importantes certificaciones para beneficio de sus clientes.

El hecho de ser ‘gold partner’ de SAP permite a la firma brindar una mejor oferta de valor, con soluciones que optimizan las gestiones empresariales. Con ello, puede brindar nuevas experiencias y relaciones a los clientes, involucrando directamente a SAP en el proceso.

Otras firmas no dejan pasar la mínima oportunidad que se presente en su sector para poder hacer negocios. El Grupo Forza está desarrollando un proyecto Go and Rest, que toma los departamentos de clientes y los ubica en vitrinas de alquiler de portales como Booking y AirBnb, que compiten con las cadenas hoteleras.

Señales de recuperación

En el sistema económico no todas las empresas tienen un comportamiento similar, a algunas les va bien a otras mal, mientras que otras sobreviven, manifestó el economista Teófilo Caballero.

“Seguro este año habrá sectores que se recuperarán de la desaceleración pasada y se pueden convertir en captadores de inversiones”, expresó el experto.