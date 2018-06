Fernando Terrazas: “La logística es mucho más que solo transporte”

Hace 2 horas

Fernando Terrazas es el creador y organizador de la Feria Internacional Expologística Bolivia 2018, cuya quinta versión se realizará del 27 al 29 de este mes, en el pabellón Brasil de la Fexpocruz. Es un evento pensado en dar soluciones a las acciones que encara el empresario desde que inicia la compra de insumos y de materia prima hasta la entrega del producto terminado al cliente.



—¿Cómo está la logística en Bolivia?

Iniciamos este evento porque la logística se conocía muy poco en el país y solo se enfocaba en el transporte, restando importancia a los demás eslabones de la cadena logística, que implica mucho más, como producción, embalaje, almacenamiento, manipuleo, codificación y distribución, que con esta feria y otros eventos relacionados se los comenzó a tomar más en cuenta, porque son esenciales en la reducción de costos, lo que nos hace competitivos.



—¿Cómo se reducen los costos?

Se logra estando más apegado a la tecnología y con la optimización de procesos. La gente no conocía cómo mejorar ni abaratar costos. Esta feria es para mostrar cómo y dónde puedo aplicar lo que hay en el mundo, a mi negocio.



—¿Qué encontrará el visitante?

Novedades de lo que se maneja en el mundo e información de lo que generalmente es difícil encontrar. Es complicado hablar con la Aduana Nacional sobre nuestras dudas, en este evento podrá hacerlo. Para encontrar datos sobre el puerto de Arica hay que ir allá, en esta muestra encontrarán todo sobre el puerto. Verán tecnología, manipuleo y almacenaje de carga.



—¿Qué países participarán y qué compañías vienen?

De Argentina vendrán empresas que ofrecen seguros y almacenaje; de Brasil y Perú participarán compañías de almacenaje; de Paraguay, todo lo que es salidas al mar por la hidrovía; de Chile, el puerto de Arica. Además, encontrarán transporte nacional, internacional, multimodal y aéreo.



—¿Qué adelantos hay en el mercado mundial en este campo?

Tecnología. Tenemos un control más tecnológico y automatizado en stock de almacenaje y manipuleo de carga y controles de barra.



— ¿No necesitan más personal?

No, porque el sistema es automático y permite abaratar costos.



—¿Qué porcentaje del negocio representa la logística en una empresa?

La logística es la estructura principal de una compañía, por lo que demanda el 90% del negocio, que no solo es carga, sino está el proceso administrativo, contable, productivo, etc. Todo debe estar conectado de la mejor manera para disminuir tiempo y costo y ser más competitivo.



—¿Hay nuevos modelos de sistema logístico?

Depende de la firma y el sector, pueden ser importadores o exportadores y varía mucho entre ellos.



— De la primera a la última versión, ¿cuánto han avanzado?

El 80% de los 55 expositores eran transportistas, hoy llegamos a 70 y ya hay muchas empresas de almacenaje y de otros ámbitos. Comenzamos con 3.000 visitantes y en 2017 llegamos a 8.000. En esta versión esperamos más.