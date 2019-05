Fabián Yaksic Feraudy: “El sector público debe prevenir siniestros, no solo concientizar”

Es ingeniero eléctrico de profesión. Es analítico respecto a los asuntos y accidentes que, por lo general, afectan al sector empresarial y la seguridad de sus emplazamientos eléctricos. El especialista Fabián Yaksic estuvo en Santa Cruz para compartir sus experiencias en el escenario de la Conferencia Internacional sobre Riesgos en Instalaciones Eléctricas y Prevención de Incendios del

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca).

¿Qué tendencias se están asentando en el sector empresarial de la región respecto a la prevención (o gestión) de incendios y siniestros similares?

Primero, hay que entender que hay una percepción de aumento anual de incendios, no se toman en cuenta experiencias anteriores. Es lamentable porque solo se hace un análisis estadístico y no se toman en cuenta impactos ambientales, sociales, patrimoniales y financieros de manera minuciosa. Entonces es simple, la clave es adoptar y adaptar normas nacionales e internacionales que están vigentes. Además, lo más básico es el mantenimiento y ver que las instalaciones de una empresa sean las adecuadas. Una verificación correcta marca la diferencia.

Según su perspectiva, ¿se están adaptando las empresas a las prácticas promocionadas y a las normas vigentes?

Eso sería lo ideal, pero no ocurre a la velocidad que nos gustaría. Hay normas y prescripciones técnicas, pero no con la agilidad necesaria. Los encuentros que se realizan entre los países miembros del Mercosur también sirven de alerta para las empresas y ciudadanía en materia de prevención.

¿Es el tema de costos el que frena esta velocidad óptima? ¿Cuál es el primer paso?

En muchas empresas el foco de preocupación son los gastos, las ventas y la producción y, en último plano, queda el aspecto de mantenimiento y verificación de instalaciones. El primer paso es alertar al empresario sobre esto. Solo por dar un ejemplo, el mayor productor de hierro de Brasil por una simple falla lamentó el deceso de 300 personas a las que se sumaron daños ambientales, financieros y sociales.

¿Qué políticas deben entrar en agenda para armonizar el tema de prevención?

El sector público debe exigir a las empresas, ingenieros y técnicos en mantenimiento acreditaciones en temas eléctricos y actualización en las normas estipuladas por los entes competentes, tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo ve esta situación en Bolivia y qué sectores son los que deben tomar mayor conciencia?

Hay que dejar en claro que las instalaciones de las instituciones que suministran energía eléctrica son las adecuadas, como es el caso de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). Las que deben tomar mayor conciencia en este sentido son las empresas que no hacen instalaciones adecuadas, sean del sector que sean. Es lamentable que no se tomen las medidas necesarias, ya que después vienen las consecuencias y todos sabemos que en Bolivia esto también pasa. Hay cosas que son tan simples como alargadores y adaptadores que son instalados fuera de su capacidad. Además, el sector público tiene que tomar parte en la prevención de siniestros, no solo con la concientización.

¿Qué sectores son los que más preocupan?

Las grandes industrias y comercios están atentos y se apegan a las normas de Ibnorca. Las empresas emergentes y otros sectores pueden empezar con temas simples como la capacitación de personal que sepan orientar a otros en caso de incendios y sepan verificar instalaciones.