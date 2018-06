Estilos&Espacios, un evento para equipar y buscar tu casa

No es una fiesta, pero habrá música en vivo. No es una entrega de premios, pero la alfombra roja estará presente. No es un teatro, pero las personas podrán disfrutar de puestas en escenas y de conciertos. No es un evento de moda, pero todas las noches habrá desfiles con las últimas tendencias. No es un restaurante, pero no faltará la buena comida. No es una exposición, pero los visitantes tendrán la posibilidad de ver muchas novedades propias para equipar, revestir y decorar una casa.

Estilo&Espacios En Vivo es el nombre del evento de arquitectura, diseño, construcción y paisajismo que se llevará a cabo del 14 al 24 de este mes, de 18:00 a 24:00, en el edificio de las Torres Blu, que se encuentra en plena etapa de construcción.

“Es un evento extraído de nuestras páginas porque hemos visto la necesidad de un encuentro para promocionar productos necesarios para una casa y citas inmobiliarias. Por eso, invitamos a la gente a ‘agendarlo’ para que lo disfrute y no solo se lo cuenten. Tendrá un toque tan propio que será inimitable. Se respirarán tendencias y diseño”, afirma Elizabeth Castro, directora general de Estilo&Espacios.

A su vez, Fred Breede, director del proyecto, explica que Estilo&Espacios En Vivo es una feria que transportará a los visitantes a una experiencia de grandes proyectos inmobiliarios de viviendas y oficinas, y las últimas tendencias en decoración, materiales de obra fina, iluminación, artículos electrodomésticos y un sinfín de opciones para disfrutar y estar rodeados de calidad, diseño y de buen gusto que impactarán a los visitantes.

Los principales patrocinadores de la muestra son Blu Studio, Sorimen y DOT, y entre los expositores están Escatto, Carpinteart, Maya Macklean, Maité Díaz, Urubó Village, Terracor, Suvinil, Salto, Lottus, La Belle Maison y Remax, entre otros. Además, alumnos de las universidades UPSA, Católica y Gabriel René Moreno harán murales, exposiciones y concursos.

Un proyecto diferente



Nicolás Suárez, representante de Blu, remarca que en el evento aprovecharán para realizar el ‘open house’ de Blu Tower. No solo se mostrarán las viviendas o espacios con nuevos productos y tendencias, sino que podrán ver lo que se vive en realidad al desa-rrollar un proyecto de esta magnitud.



“Tenemos mucha expectativa. Confiamos en el éxito total porque, al margen de que la entrada es gratuita, es una muestra distinta a las que se han visto antes. Abriremos los ojos de los visitantes para mostrarles otra cara de la arquitectura, no una rígida, sino más flexible. Es una propuesta inmobiliaria que se adapta a cada estilo de vida”, resalta Suárez.

Para tomar en cuenta

Expositores y visitantes

Habrá cerca de 40 estands en los que los expositores mostrarán las últimas tendencias en diseño. Se espera la visita de unas 15.000 personas en los 12 días de exhibición.

Entrada gratuita

El ingreso es gratuito, pero voluntarios de Techo estarán en el lobby para recibir donaciones.

Inauguración

El miércoles 13 de este mes será la inauguración oficial, pero el 14 se abrirán las puertas al público.