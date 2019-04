El retail debe ir más allá del punto de venta en ‘época de vacas flacas’

Amazon desarrolló robots inteligentes que ejecutan operaciones en sus centros de distribución. La cadena mexicana Oxxo incluyó servicios financieros en más de 16.000 tiendas de conveniencia. En España, el emporio de Inditex aplicó el uso intensivo de cloud computing y big data para detectar los cambios y modas que surgen entre sus potenciales clientes y Leroy Merlin creó una red social para usuarios del bricolaje.

Según su mercado y su target, estas corporaciones del sector del retail presumen de ser las que marcan el camino de otras que están detrás y se caracterizan por coincidir en algunos aspectos que algunos entendidos en las nuevas tendencias llaman disrupción. Otros coinciden con velocidad en el aprendizaje y adaptación a las necesidades del consumidor, el eje de los retailers de hoy.

El presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper), Sergio Weise, señaló que los consumidores son los ‘rockstars’ de los puntos de ventas físicos y digitales, quienes no tienen miedo en cuestionar el servicio que se les brinda si sienten que no son atendidos en las temáticas de su interés. “Hay que ser rápidos y flexibles para ser fuertes a los cambios vertiginosos de la economía e invertir para satisfacer las necesidades del usuario”, afirmó.

La firma investigadora de mercados Nielsen perfila al usuario regional como retraído y con bajos niveles de confianza. Sus estadísticas muestran que ocho de cada diez latinos piensan que su país está en recesión económica y un número similar ya se ‘ajustó el cinturón’ para ahorrar; quiere hacer valer su dinero, de acuerdo con la lectura del gerente de servicios y soluciones para retailers de Nielsen, Martín Contini.

La caracterización de la consultora detalla que al consumidor no solo lo atraen precios bajos, a esto se suma la proximidad del lugar de compras, el surtido y el producto específico, además de que busca pasar el menor tiempo posible en las tiendas: son enemigos de las largas filas para pagar y prefieren tener todos los servicios en un solo lugar.

Centros de distribución

En esta línea, la tendencia a querer las cosas rápidas traspasa de los ámbitos de tiempo a formas de entrega, conectando también al ámbito logístico. El especialista en infraestructuras logísticas Pablo Bobba enfatizó que para optimizar una inversión en centros de distribución es imprescindible estructurar los procesos operativos y la funcionalidad del negocio y el paso siguiente es el desarrollo de instalaciones de cualquier actividad o negocio.

En este aspecto entra en juego la inclusión de tecnologías, como un software de gestión de operaciones para conocer la trazabilidad de las iniciativas de los retailers, quienes con frecuencia caen en el error de enfocarse solo en la gestión del stock, según el ejecutivo, que aterrizó sus ideas en el Foro Internacional del Retail, desarrollado en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

“Más que desaceleración esta es una etapa de concentración de demanda; el mejor servicio concentra el beneficio del consumidor, donde no solo juegan los precios, sino también propuestas de valor donde se afinen la eficiencia de procesos, tiempos de entrega y garantías. Son elementos por los que el consumidor prefiere a una empresa”, afirmó el CEO de Dismac, Luis Fernando Saavedra.

Entretanto, el gerente de Farmacias Chávez, Leonardo Salvatierra, coincidió con estas perspectivas y aseguró que el uso de herramientas logísticas y tecnologías es fundamental para la búsqueda de productividad y eficiencia en tiempos en que los costos laborales tienden a subir, a tiempo de aducir que la parte técnica es esencial para el desarrollo de puntos de venta y nuevas iniciativas de negocio.

De este modo, la cadena de farmacias se apoya en nuevos ejes como la construcción de un centro de distribución, la consolidación de su modelo de franquicias -Santo Remedio- y la transformación de la estructura interna de la corporación. “Hay que estar en un constante cambio del modelo de negocios. El mercado tiene sus limitaciones y se ve golpeado por la falsificación y el contrabando. Desde luego que hay que ajustar el cinturón sin tocar a las personas”, explicó Salvatierra.

Un nuevo mindset

La tercera manifestación para completar el triángulo armonioso del retail -además de conocer al consumidor y enfocarse en la logística- recae sobre el cambio de mentalidad que apele a emociones y comodidades del consumidor, según el especialista en branding, Edner Granados.

“En el sector retail muchas empresas no entienden la reglas que inciden en el aprendizaje rápido y la ejecución inmediata, la reinvención constante, la aplicación de nuevas tendencias y ser atractivos para el consumidor. Ahora son empresas extranjeras las que quieren el lugar de retailers bolivianos y esa es una competencia global”, sentenció Granados.

Por otro lado, la socia y directora de Beauty Plaza, Martha Cristina Franco, la evolución del retail en Santa Cruz continúa en expansión y las empresas deben mirar hacia el enfoque de un target especializado, un ejemplo de ello es el área gourmet del centro comercial que dirige. Además, aseguró que la inclusión de servicios (no solo comercio) es fundamental.

La ejecutiva subrayó que existe una desaceleración en el sector, pero no es algo crítico, sino una evolución normal que está a la espera del ingreso de nuevas marcas internacionales que tienen el ojo puesto en la región.

COMPRAS ONLINE, NUEVO BOCA A BOCA QUE SE EXPANDE Y QUE EXIGE INMEDIATEZ Y UN STOCK LISTO PARA EL CONSUMIDOR

“Cuando voy a una tienda y no encuentro mi marca preferida la puedo cambiar, pero cuando en internet busco mi marca y no la encuentro y me envían otra, la percepción es distinta”. Bajo este panorama Pablo Bobba, explicó que las empresas deben tener un stock garantizado para los consumidores y romper con las barreras de tiempos de entrega en puerta.

“No es posible que una pizza sea preparada y entregada en 30 minutos y otros artículos como una camisa tarden hasta 72 horas”, expresó el ejecutivo. Agregó que hay que hacer un repaso no solo por tecnología, sino también por herramientas logísticas que ayudan a responder esa satisfacción del cliente y bajar los costos.

El presidente de Cainco, Fernando Hurtado, manifestó que las empresas tienen un desafío con respecto a las compras por intenet y con los medios de pago alternativos y celebró la innovación que se da en Bolivia, donde ya no se concibe al retail sin tecnología.

‘Amistad’. Analistas consideran esencial que el retailer tenga cercanía con el industrial para conocer la decisión del cosumidor. El líder de categoría que busca hacer crecer su marca no es relevante.

Efecto. El comportamiento del usuario desencadena respuestas potenciales en otros sectores como la industria, que lanzan señales como nuevos envases, tamaños o formas de entrega.

Mercado. Desde la importadora Opal, la jefa de marketing, Yovanna Ribera, observó que fuera del sexto anillo de la urbe cruceña hay potencial para el desarrollo de inversiones del sector retail. “Es necesario para que las importadoras también puedan tener nuevas vitrinas”, señaló.

Alianzas. Bárbara Cronembold, jefa de marketinga de la cadena Hipermaxi, señaló que es importante que el usuario se sienta incluido en las estrategias de una empresa.

Muestra. La consultora internacional Nielsen apoya sus resultados en estudios que se realizan a escala regional con un universo superior a 3.000 personas.