Diego Rosado: “PIL Andina es la segunda firma de alimentos más grande del grupo”

En una visita discreta y desde el PIL Expréss de Santa Cruz (una plataforma de acceso directo a productos de PIL Andina), el líder internacional de negocios del Grupo Gloria, Diego Rosado, dio detalles sobre las innovaciones que alista el holding para fortalecer su operación en Bolivia, a través de la industria de alimentos, y en la región.

Hace poco usted señaló que la orientación de la corporación que representa está en migrar y ser una potencia comercial, ¿qué lineamientos toman para consolidar estos planes?

Lo venimos haciendo desde hace varios años en diferentes países. Uno de ellos es Bolivia y hace tres años tomamos la decisión de llegar con mayor potencia al canal directo, a las bodegas de PIL Andina. Logramos armar una plataforma comercial muy fuerte. Esto significa que hoy en día llegamos a más de 80.000 puntos de venta en Bolivia y con operadores más eficientes. Eso nos hace más competitivos en el mercado y que ofrezcamos una gama más amplia de productos al consumidor. Lo replicamos en países en los que tenemos presencia, como Colombia, Puerto Rico y el mismo Perú, de donde viene el Grupo Gloria.

Además de fortalecer la distribución, ¿hacia dónde apuntan los negocios del holding dentro de las proyecciones internacionales?

Pensamos crecer en los países en los que estamos. Tenemos objetivos bien claros para los desempeños de mercados, donde incluimos a Bolivia con metas agresivas de crecimiento y rentabilidad.

La mayoría de nuestras operaciones están en torno a los $us 100 millones en ventas. Hoy en día estamos con operaciones que sobrepasan esa meta, pero hay otras que están por debajo. Entonces, queremos llegar orgánicamente (con innovación, lanzamientos o mejor capacidad de distribución) a estas metas.

¿Hay nuevos negocios o nichos de mercado en agenda? ¿habrá nuevos países en la órbita de la corporación?

Por ahora no. No hay mira de ingresar a nuevos países. Actualmente, estamos en siete: Perú (casa matriz), Colombia, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Uruguay y Ecuador. Tenemos operaciones que no tienen la masa crítica que nos gustaría y por eso estamos trabajando en ello. Es lo que hacemos en Ecuador y también en Uruguay, una operación que estamos empezando nuevamente.

En Bolivia ya se transformó la parte industrial y la comercial, ¿qué experiencias y conocimientos van a traer al país?

Vamos a seguir trabajando con el portafolio de productos. Estamos focalizando mucho en innovación y lanzando derivados lácteos, jugos, leches y yogures de alta proteína. Pensamos que eso nos va a dar una masa de crecimiento. También nos enfocamos en productos de larga vida, que son aquellos que sin refrigeración pueden permanecer entre seis y nueve meses en el punto de venta.

¿Qué significa Bolivia para el Grupo Gloria? ¿qué balance hace de esta operación?

Bolivia es uno de los mercados más importantes para el Grupo Gloria. Queremos seguir invirtiendo aquí. Nos sentimos cómodos y vemos que logramos tener una relación cercana con el consumidor. Por otro lado, en PIL Andina tenemos una base de talento que nos permitirá crecer más.

¿Cuál es la participación que ocupa Bolivia en el portafolio de negocios del grupo?

En la parte de alimentos, la segunda empresa más grande del Grupo Gloria es PIL Andina. También tenemos inversiones en otras industrias como el cemento.

Bolivia se fortalece en el ámbito productivo, ¿manejan algún plan de incursión en el sector para cerrar el ciclo industrial?

Por ahora no. Ser ganaderos no es nuestro negocio. Tenemos ganadería, pero la usamos como medio de asesoría técnica a nuestros socios que son los ganaderos.

Este año se habló de reestructuración de PIL Andina, ¿en qué contexto se da esto o a qué responde el anuncio?

La noticia de la reestructuración fue un mal entendido. No, no estábamos reestructurando, sino dando una oportunidad a la gente más joven y premiar a la gente mayor con un plan de jubilación que les permita seguir creciendo. Es un cambio de fuerza laboral que se entendió como reestructuración, pero no lo es. Como mencioné, nuestro interés es seguir invirtiendo en Bolivia.

Usted tiene experiencia en otras grandes corporaciones como Amazon, ¿qué aprendizajes implementará en el país?

Sí. El consumidor piensa de manera omnicanal. Significa que quiere consumir productos en cualquier momento y por cualquier canal. Eso hacemos con PIL Express (tiendas de retail) y vamos a sembrar otras plataformas de tamaño más pequeño y haremos delivery con pedidos online. Es parte de la innovación digital que tenemos en agenda.