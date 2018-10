Compara: el nuevo Mate 20 Pro frente al iPhone XS Max y Galaxy Note 9

Con la llegada del Huawei Mate 20 Pro , queda completa la lista de los llamados a ser los mejores smartphones de gama alta de 2018 y del próximo año. El fabricante chino ha sido el último en ‘mostrar su carta’ más destacada dentro del segmento premium, donde ya estaban compitiendo el Samsung Galaxy Note 9 y el iPhone XS Max de Apple.

El dispositivo trae una serie de características que lo hacen una de las mejores soluciones al momento de buscar un ‘phablet’ para trabajar con él, disfrutar de contenidos multimedia o utilizar cualquier aplicación o juego, independientemente de la carga gráfica que requiera.

Diseños atractivos

Los tres modelos cuentan con unas dimensiones muy semejantes, algo de esperar si se tiene en cuenta que sus pantallas tienen una diagonal muy parecida. De esta manera, el Huawei Mate 20 Pro tiene una pantalla de 6,39 pulgadas; el Galaxy Note 9, una de 6,4 pulgadas; y el iPhone XS Max tiene una de 6,5 pulgadas.

El hecho de que el Galaxy Note 9 no tenga un notch (pequeña muesca en la parte superior) en la pantalla es un detalle que se agradece. Los tres modelos cuentan con materiales nobles, como cristal templado y aluminio en la construcción de sus cuerpos, dotando a los tres modelos de un aspecto premium.

Además de la muesca en la pantalla, ni el Mate 20 Pro ni el iPhone XS Max tienen lector de huellas dactilares. Y es que el nuevo teléfono de Huawei ha apostado por un lector de huellas integrado en la pantalla, mientras que la solución de Apple cuenta con un sistema de desbloqueo facial que hace innecesario el lector de huellas.

Por su parte, el Galaxy Note 9, además del sistema biométrico, igual que los otros dos dispositivos, tiene un sistema de desbloqueo facial que funciona realmente bien. Lo mismo pasa con la certificación IP68, que cuentan los tres teléfonos dotándolos de resistencia al polvo y al agua.

Características técnicas

Si bien es cierto que utilizan procesadores diferentes, cualquiera de los tres dispositivos cuenta con un hardware que permitirá mover cualquier juego o aplicación sin mayores problemas. El hecho de que el iPhone XS Max no tenga una ranura para ampliar su memoria, es un detalle a tener en cuenta.

Hay un punto en el nuevo teléfono de la firma china que vence a su gran rival surcoreano. Y es que el Mate 20 Pro llega con Android 9 Pie, la última versión del sistema operativo de Google, mientras que el Galaxy Note 9 sigue trabajando con Android 8 Oreo, aunque muy pronto recibirá la actualización.

Donde sí se notan las diferencias entre los tres artefactos es en el aspecto fotográfico. El Mate 20 Pro cuenta con un sistema de triple cámara muy semejante al del P20 Pro y, analizando el increíble potencial de la cámara del teléfono, queda claro que el nuevo miembro de la familia Mate será un verdadero portento en ese apartado y volverá a alzarse con el primer puesto, como el smartphone con mejor cámara del mercado.

En cuanto a la autonomía, el Mate 20 Pro vuelven a ser sobre el papel la referencia a seguir. El dispositivo ‘brota pecho’ con su batería de 4.200 mAh, reforzado con la carga rápida Super Charge 2.0 y con una funcionalidad llamada carga inalámbrica inversa, que permite cargar otros artefactos compatibles usando el Mate 20 Pro a modo de base de carga.

En tanto, el iPhone XS Max cuenta con una batería de 3.174 mAh y el Galaxy Note 9 con una de 4.000 mAh.

En otro apartado, existen notables diferencias en el precio de los dispositivos. El iPhone XS Max (de 512 GB) cuesta $us 1.789, mientras que el Mate 20 Pro tiene un valor sugerido de $us 1.100 y el Galaxy Note 9 vale $us 900.

Haz clic en la parte inferior derecha para ampliar: