Bruno Gallardo: “Pronto no solo es una cadena de tiendas, es una cadena de valores”

Los viajes que realizó al extranjero por estudios y otros motivos, le permitieron a Bruno Gallardo Crapuzzi (31) conocer las tiendas de conveniencia. Ese tipo de negocios atrajo su atención y siempre se preguntaba ¿por qué nadie lo implementa en Santa Cruz? Hace casi tres años decidió incursionar en ese formato de retail y junto con sus socios creó tiendas Pronto. La apuesta le resultó exitosa, ya que la firma pasó de tener uno a 17 locales, y seguirá expandiéndose en el próximo trimestre.

—¿Qué lo motivó a emprender en el sector de retail y con un formato como el de Pronto?

Santa Cruz ya es una metrópoli, sus distancias son cada vez mayores e ir de un punto A a un punto B, se hace cada vez más complicado. La idea de Pronto se me vino a la mente gracias a los viajes que realicé al exterior, que me permitieron conocer las tiendas de conveniencia y consideré, en 2016, que ya era el momento idóneo para implementar este modelo de negocio en el país, ya que no entendía cómo nadie antes lo había hecho de forma exitosa.

—En esos casi tres años en el mercado,¿cómo ha evolucionado la marca?

Comenzamos con una tienda en la avenida Beni y hoy tenemos 17 sucursales. De esa cantidad, estamos trasladando cinco y 12 están operando. Eso es lo que nos permite el formato, si un punto no funciona como se lo esperaba y como son locales pequeños de 70 u 80 metros cuadrados, se pueden ‘mover’ fácilmente a otra ubicación con mayor potencial.

— Teniendo en cuenta que antes existieron negocios similares que no funcionaron, ¿cuáles considera que han sido las claves del éxito de Pronto?

Las claves son muchas, pero Pronto además de ser una cadena de tiendas, es una cadena de valores que componen la marca. Cuando hablo de valores me refiero a las cosas que siempre deben estar presentes. También tiene mucho ‘peso’ la logística, ya que posibilita tener una empresa con muchas sucursales. Además somos formales, facturamos todo lo que vendemos y la atención es distinta a la de una tienda de barrio tradicional, ya que los clientes pueden escoger los productos.

—En ese sentido, ¿qué desafíos enfrentó para posicionar el concepto del negocio?

En un principio la gente no sabía lo que era Pronto, algunos pensaban que era una licorería y otros ni comprendían el concepto. Yo sabía que el concepto lo iban a entender una vez que tuviéramos varias sucursales. Pasó algo similar a lo que en su momento ocurrió con las cadenas de farmacias, pero hoy, la gente ya sabe qué puede encontrar allí. Considero que ya logramos posicionarnos y las personas ya saben qué es Pronto y lo que pueden encontrar en nuestras tiendas.

—En los últimos meses han ingresado al mercado emprendimientos similares a Pronto, ¿cuál es su apreciación con respecto a esa situación?

La verdad es que el mercado cruceño es tan grande que no nos sorprende esa situación. Evidentemente tenemos que observar y analizar a la competencia, pero no es algo que nos incomode. Nos motiva a crecer y dar un mejor servicio para seguir siendo los líderes del sector. Aún hay muchas cosas por hacer.

— Y con relación a las amenazas del sector...

El contrabando es una amenaza para todos en general. Nos han ofrecido varias veces productos de contrabando, pero he prohibido comprarlos porque tenemos acuerdos con firmas distribuidoras, es una forma de cuidamos entre empresarios. La mayor amenaza es no hacer bien las cosas. Algo que sí es un problema es el tema tributario, ya que cada vez existe una mayor presión fiscal. Para un negocio como el nuestro, que todavía es a escala, nos ‘asfixia’ el tema de impuestos.

—La economía nacional atraviesa por una época de desaceleración, ¿cómo está afectando esa coyuntura al sector retail?

Hemos registrado algunas caídas en nuestras ventas en algunos meses y sé que los supermercados están sintiendo más esa situación. Pero gracias a nuestro enfoque de cercanía y al concepto de tienda, la desaceleración no está siendo algo significativo. En la actualidad a la gente le falta tiempo, quiere simplificar su vida y es algo en lo que Pronto colabora. Además, comercializamos productos que la gente consume todos los días, artículos para cubrir las necesidades básicas.

—Dentro de su enfoque de facilitarle la vida a las personas, ¿tiene previsto implementar el comercio electrónico?

Definitivamente. En realidad, ya tenemos una plataforma diseñada y casi lista para ser lanzada. Estamos en los últimos detalles, pero actualmente se pueden adquirir nuestros productos por Pedidos Ya. Fuimos la primera tienda en sumarse a la plataforma. Estoy convencido que el comercio electrónico es el futuro.

—¿Cuáles son sus planes para el corto plazo?

En el próximo trimestre, teniendo en cuenta las sucursales que estamos trasladando, prevemos abrir 10 locales. Además, estamos construyendo un centro comercial, el cual tendrá una oferta innovadora. Queremos ser un referente en el sector retail.

—Y en cuanto a sus planes a mediano o largo plazo, ¿contempla expandir sus operaciones a otros departamentos?

Creemos que se puede, pero sinceramente a mediano plazo no lo tenemos previsto ejecutar. En la actualidad, Santa Cruz concentra nuestro tiempo y esfuerzo, tanto de trabajo personal como en el aspecto de inversiones.