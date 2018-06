Bezos, Page y Zuckerberg, los CEO más poderosos del mundo

Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Alphabet, matriz de Google) y Mark Zuckerberg (Facebook) son los tres directores ejecutivos más poderosos del mundo, según la revista Forbes.

Bezos, el hombre más rico del planeta, y la única persona en el orbe con una fortuna de 12 dígitos ($us 133.000 millones) vio acrecentado su poder luego de comprar la cadena de supermercados Whole Foods en agosto de 2017, abrir librerías físicas y experimentar un crecimiento masivo en su negocio en la nube. Hoy día, Amazon vale poco más de $us 780.000 millones, y el precio de las acciones ha subido un 70% en el último año.

Por su parte, Page (cuya riqueza es de $us 52.600 millones), además de ejecutar el motor de búsqueda más grande del mundo, ha invertido en una compañía de taxis aéreos autopilotados llamada Kitty Hawk, que recientemente probó sus vehículos en Nueva Zelanda.

Aunque Zuckerberg (cuya fortuna es de $us 76.000 millones) cayó momentáneamente del top 10 de los hombres más ricos del orbe, debido principalmente al escándalo de Cambridge Analytica, es el tercer CEO más poderoso. Estar al frente de una compañía que vale más de medio billón de dólares le permite estar en esa posición.

Warren Buffett, que se retiró recientemente del consejo de Kraft Heinz, ocupa el cuarto lugar. Berkshire Hathaway no parece desacelerar. En mayo, el Oráculo de Omaha anunció que Berkshire había comprado unos 75 millones de acciones de Apple, elevando su participación en el gigante tecnológico a poco menos del 5%.

La persona más poderosa en Wall Street, Jamie Dimon, cierra el top 5. El CEO de JP Morgan, el banco más grande del mundo, administra más de $us dos billones en activos.



Entre los 10 primeros lugares, el único director ejecutivo no estadounidense es el chino Jack Ma, líder de Alibaba. Con una riqueza de $us 47.600 millones, también ha incursionado en la actuación.

Recursos ingentes

Los 10 principales directores ejecutivos del mundo dirigen empresas por un valor combinado de $us 5 billones, casi tanto como el PIB de Japón (país que es la tercera economía más grande del mundo).