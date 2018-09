Balanza comercial de Bolivia es desfavorable en cinco mercados

La balanza comercial de Bolivia es desfavorable en cinco de los seis mercados con los que el país sostiene acuerdos comerciales, tal es el caso de Chile, México, Venezuela, Mercosur y la CAN; siendo el ALBA el único mercado con el que se registró un superávit en 2017, según datos del IBCE.

Haciendo un registro histórico, entre 2007 y 2017 (ver Infografía), la balanza comercial de Bolivia cayó en la CAN, Mercosur y en Venezuela; países con los que registró un saldo favorable en años anteriores mientras que mantuvo un saldo negativo con Chile y México.

En cifras, el saldo comercial de Bolivia con la CAN cayó de $us 92 millones a favor en 2007, a $us 174 millones en contra en 2017; con el Mercosur, el saldo cayó de $us 1.035 millones a favor en 2007, a $us 84 millones en contra en 2017; mientras que con Venezuela cayó de $us 193 millones a favor en 2007 a $us 5 millones en contra en 2017.

Con Chile, en 2017 el saldo comercial fue negativo en $us 257 millones y con México en $us 264 millones, en similar periodo; con el ALBA se registró un saldo favorable de $us 16 millones.

Infografía: EL DEBER

Este año, el Gobierno firmó memorándums para la exportación de carne y quinua a China, a su vez que impulsó acuerdos bilaterales para que el proyecto del tren bioceánico pase por Bolivia y beneficie al sector exportador. Para el presidente de la Caneb, se trata de preacuerdos que requerirán de inversión por parte del sector privado.

En el caso de la venta de la quinua a China, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, indicó que se espera concretar los volúmenes en noviembre en una feria en Shanghái.