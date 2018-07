Apps, favoritas de los gerentes para ver recta final del Mundial

El Mundial no solo apasiona a hinchas del fútbol, también atrapa el interés de los ejecutivos que se las ingenian para vivir la Copa del Mundo y estar actualizados, de la mano de la tecnología, de la programación de los partidos, los horarios, los escenarios deportivos, los resultados de los partidos y las noticias relacionadas con las 32 selecciones que llegaron para disputar el Mundial Rusia 2018.

La conectividad y herramientas hoy disponibles en el mercado tecnológico global, tal como las aplicaciones móviles –app–, se han convertido en las ‘niñas’ bonitas de los gerentes en la recta final de la Copa del Mundo. Así, el gerente general de Carmax, representante de Hyundai e Isuzu en Bolivia, Francisco Osinaga, dijo que descargó la aplicación móvil Tigo Sports para disfrutar, cuando el tiempo así lo permite, partidos en vivo, horarios de los choques deportivos, las estadísticas y las noticias, en constante evolución, de las selecciones que se dieron cita en Rusia 2018. Aclaró que también sigue el Mundial por la web de EL DEBER.

El ejecutivo indicó que la pasión por el Mundial se vive con mayor intensidad en Carmax, dado que Hyundai –fabricante de la marca de los vehículos que distribuyen– es socio de la FIFA y los espacios publicitarios que hacen referencia a esta alianza son proyectados en los monitores que fueron instalados en el edificio central y algunas sucursales de la compañía.

Es más, Osinaga dijo que los trabajadores, hinchas también del fútbol, después de cumplir con sus obligaciones y en sus horarios de descanso, miran los partidos. Habló de cierta flexibilidad.

Leonardo Salvatierra, CEO de Farmacias Chávez, aseguró que también sigue las incidencias del Mundial a través de la app Mis Marcadores, que a un solo toque de la pantalla del smartphone ofrece, en directo, resultados, estadísticas e información 100% actualizada de las selecciones presentes en la Copa del Mundo.

Detalló que en sus oficinas, por piso, habilitaron televisores para que en los horarios de los partidos los funcionarios puedan mirar de reojo los encuentros y así no estén, todo el tiempo, conectados a sus dispositivos móviles. “El Mundial se vive cada cuatro años y hoy es conversación cotidiana en todos los rincones del planeta, no podemos ser una isla”, apuntó.



Desde la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), su gerente general, Raúl Strauss, se declaró un apasionado por el fútbol y que no es ajeno a este gran evento esperado por todos en todo el planeta. Aseguró que busca espacios para seguir la evolución y resultados de los partidos y que apela a los medios tecnológicos, aplicaciones móviles, para estar actualizado con información rápida. “Es importante poder conciliar las obligaciones laborales con lo que es la pasión del fútbol. A través de la tecnología uno tiene esta facilidad”, sostuvo.



El gerente de Fexpocruz indicó que se tiene un espacio para que los trabajadores, de acuerdo a sus distintas disponibilidades y manteniendo el cumplimiento de sus obligaciones laborales agendadas, puedan ver los encuentros de fútbol. Aclaró que esto último se hace conciliando desafíos y agenda de actividades laborales del día a día.



Desde la presidencia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Iván Uribe indicó que la Copa del Mundo despertó gran interés y que ellos, al ser proveedores de TV por cable, incrementaron sus estadísticas de instalaciones, sobre todo en empresas que accedieron a este servicio para disfrutar, junto a sus clientes y a sus trabajadores, la Copa Mundial Rusia 2018.

Para los internautas



Si no tiene la posibilidad de ver los partidos en directo, al menos podrá enterarse al segundo de todos los goles, las faltas y las polémicas antes, durante y después de cada partido. Aplicaciones sobre el Mundial no faltan y, entre otras, te mencionamos siete de las mejores: Google, Copa Mundial Fifa 2018, Mediaset Copa Mundial FIFA, Mundial 2018, Copa Mundial Rusia 2018, Onefootball y SofaScore.