Apple, Google y Amazon son las marcas más valiosas del mundo

Apple, Google y Amazon son las tres marcas más valiosas del mundo, según el informe Best Global Brands 2018, publicado la semana pasada por la consultora estratégica de marca Interbrand.

Por sexto año consecutivo, Apple y Google ocupan las primeras posiciones. El valor de Apple se incrementó un 16%, alcanzando los $us 214.480 millones, mientras que el de Google creció un 10%, hasta los $us 155.506 millones. Por su parte, Amazon escaló a la tercera posición, después de un aumento del 56% en su valor de marca, que alcanza los $us 100.764 millones. La marca, liderada por Jeff Bezos, se convierte en la tercera marca mundial en superar el hito de los $us 100.000 millones.

Tras Apple, Google y Amazon siguen Microsoft ($us 92.715 millones), Coca-Cola ($us 66.341 millones), Samsung ($us 59.890 millones), Toyota ($us 53.404 millones), Mercedes-Benz ($us 48.601), Facebook ($us 45.168 millones) y McDonald’s ($us 43.417 millones), que regresa al Top 10 tres años después.

“Una década después de la crisis financiera mundial, las marcas que crecen más rápido son aquellas que entienden intuitivamente a sus consumidores y emprenden movimientos valientes y emblemáticos de una forma atractiva e innovadora para encantarlos y aportarles valor a través de estas nuevas fórmulas”, dijo Charles Trevail, CEO Global de Interbrand.

Sectores dominantes

Más de la mitad de las 100 Best Global Brands pertenecen a cinco sectores: automotriz (16), tecnología (13), servicios financieros (12), lujo (9) y consumo masivo (9). El sector del lujo lidera el crecimiento en términos porcentuales (42%), reemplazando a retail, que ahora es el segundo, y continúa su expansión (36%), seguido de los sectores de electrónica (20%), productos deportivos (13%) y servicios financieros (10%).

Entre las marcas que más crecieron destaca Amazon y Netflix, que aumentaron su valor un 56% y un 45%, respectivamente.

El valor de las 100 marcas más valiosas alcanza los $us 2,01 billones, un 7,7% más que en 2017. Se supera, por primera vez en la historia de Best Global Brands, la barrera de los $us 2 billones. Claves de éxito A decir de Claudia Fernández, gerenta de asuntos públicos y sustentabilidad de Coca-Cola, una de las grandes fortalezas de la marca son los altos estándares de calidad de los productos que elabora a escala mundial. “Coca-Cola Company exige parámetros de calidad y seguridad que son valores innegociables en todos los países que está presente”, dijo.

Punto de vista

Máximo Rainuzzo, CEO de Interbrand Cono Sur

En 2013 Coca-Cola dejo de ser la marca número uno en valor, siendo superada por Apple, luego otras empresas, como Google, Amazon y Microsoft, coparon los primeros lugares. Esto se debe al entendimiento mucho más rápido que tienen las empresas tecnológicas del valor de poner al consumidor en el foco y en el centro de sus operaciones.

Las firmas tecnológicas se desarrollan y se expanden en función del vínculo centrado en el cliente, entender sus motivaciones, de trabajar en propuestas de valor claras, diferenciales y únicas para sus consumidores. Un caso destacado es el de Amazon, que este año ha tenido un crecimiento del 56% con respecto a 2017. Amazon es una de las empresas que mejor ha entendido la importancia de tener un sistema de vínculo muy personalizado y tratar de escuchar y generar relación bidireccional con sus clientes para tratar de darles las soluciones lo más rápido posible, siendo una compañía flexible, cercana y dando respuestas.

En la actualidad, los consumidores buscan que su relación con las marcas sea personal. Quieren sentirse involucrados a través de un propósito y que realmente las marcas los escuchan y les dan una respuesta en términos de rapidez y solución. Por su parte, los descensos en el ranking tienen diversos orígenes. En algunos casos se debe a que las marcas no se han adaptado a nuevos entornos competitivos, a las nuevas transformaciones digitales o no ha cultivado su relación con los clientes con las nuevas tecnologías.

Coca-Cola es un caso especial, si bien ha registrado un descenso en 2018 con respecto al año pasado, es una compañía que en términos absolutos de valor económico sigue creciendo. Lo que tienen las compañías tecnológicas como Apple, Google o Amazon es que han crecido mucho más de lo que creció Coca-Cola. Otro factor que determina el descenso del valor de una marca es cómo las compañías se adaptan a las nuevas tendencias del mercado en que operan.