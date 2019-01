Alta oferta gastronómica eleva mora de restaurantes cruceños

El crecimiento de la oferta gastronómica en la ciudad en 2018 ha ocasionado que la facturación de los restaurantes se mantenga casi invariable con respecto a las gestiones anteriores, según la Cámara Departamental de Empresarios Gastronómicos de Santa Cruz.

Ese comportamiento en las ventas ha generado que la mora bancaria de los restaurantes supere el 2,5% en la pasada gestión, con respecto a anteriores años en los que no pasaba del 2%, dijo Javier Aguilera, titular del ente.

“La competencia se ha incrementado mucho, la oferta ha aumentado, pero no así la demanda. Esta última sigue el ritmo lento de la economía. Quienes más están sufriendo esta situación son los pequeños y medianos restaurantes, ya que los grandes están un poco más consolidados y tienen más capacidad para adaptarse a los cambios”, explicó Aguilera.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, los restaurantes en Santa Cruz registraron ventas por Bs 2.060 millones en 2016 y Bs 1.897 millones en 2017.

Cambio en el ‘escenario’

La incursión en el mercado gastronómico cruceño de los food trucks, pero no como su concepción de camión restaurante sino como garaje, ha ‘reconfigurado’ en cierta medida el sector.

A decir de Aguilera, los food trucks son un fenómeno que si bien no representan un gran negocio porque existen varios (alrededor de 30), no dejan de ser una competencia para los restaurantes. Más si se tiene en cuenta que operan dentro del régimen simplificado y no son controlados por las autoridades de salubridad.

Existe potencial

Santa Cruz concentra el 70% de las franquicias gastronómicas internacionales que operan en el país, debido al crecimiento que han registrado todos los sectores en los últimos años, dijo Oliver Viera, presidente de la Cámara Boliviana de Franquicias.

Viera considera que en la actualidad la ‘torta’ de la facturación está repartidas entre más actores, ya que la competitividad ha aumentado debido a la llegada de las franquicias internacionales, que tienen un estándar de servicio y calidad diferentes.

“Con la apertura prevista de dos nuevos centro comerciales (Coronado Shopping y Ventura Sur) se precisarán nuevas marcas internacionales”, dijo Viera, añadiendo que lo que se necesita para incentivar el arribo de nuevas franquicias son condiciones diferentes para estas.

Importancia económica

El sector gastronómico es muy sensible puesto que guarda una estrecha relación con el ritmo de la actividad económica, indicó el economista Teófilo Caballero.

Para el experto, está expuesto a cargas laborales por la alta demanda de mano de obra tanto fija como eventual. Y fruto del endurecimiento de las normas laborales, este sector junto con los de los supermercados, surtidores y construcción, son de los rubros formales que empiezan a sufrir por las medidas.

En términos generales se observa una desaceleración en el sector que guarda relación con el ritmo de la actividad económica. Su situación puede empeorar este año debido al pago del segundo aguinaldo de 2018 y porque, casi con toda seguridad, la medida se repetirá en 2019 por ser un año electoral, según Caballero.