Alicorp se presta $us 400 millones para comprar Fino y ADM SAO

Alicorp, la compañía multinacional más grande de alimentos en Perú, ya tiene los $us 400 millones para adquirir el 100% de las acciones de las bolivianas Industrias del Aceite FINO y de la procesadora de semillas de soya y girasol ADM-SAO.

El anuncio llega cinco meses después de que el grupo agroalimentario estadounidense ADM revelara un acuerdo para vender sus molinos de semillas de soya y girasol en Bolivia al grupo peruano Inversiones Piuranas.

Así, Alicorp junto a su subsidiaria Holdco Bolivia Inversiones accedieron al crédito otorgado por las financieras J.P. Morgan Chase Bank National Association, MUFG Bank LTD., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

De acuerdo con la comunicación enviada a la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú, el préstamo se pagará en cuatro años a ser amortizado en ocho cuotas trimestrales anuales desde el segundo año de su desembolso.