Alejandro Ángeles:“La tecnología es el tren para atender a nuevas audiencias”

Puntual en horarios y en respuestas. Alejandro Ángeles (50) es uno de los artífices del desarrollo digital y expansión de Forbes en la región, bajo una etiqueta que expone nuevos modelos de trabajo para conectar con las audiencias, pero sin perder la brújula informativa que caracteriza al periodismo económico y de negocios de la marca internacional. Estuvo de visita en Bolivia para compartir sus experiencias y los nuevos desafíos del sector.

¿Cómo ve la conexión entre los medios de comunicación y los actores de la economía?

Es un binomio que no debería ir separado, pero tampoco muy entresijado. La economía está manejada por señores y entidades a nivel público y privado con intereses y una agenda marcada. En países como los nuestros, donde hay mucho peso del Estado en temas económicos, los medios y la iniciativa privada deben ser una especie de contrapeso. Nuestro patrón o jefe es la audiencia, pero el sector público y privado afectan y, aunque ambos son las principales fuentes de información, hay que saber mantener distancia.

Entonces, ¿debería haber mayor conexión?

Sí, debería haber mayor conexión, pero mientras haya una separación editorial será más sano. Muchas empresas quieren ver reflejadas sus agendas en los medios y para muchos periodistas es una presión por las relaciones que se construyen. En cuanto a contenidos, es importante sumar conocimientos y difundir; por ejemplo, investigaciones de las universidades o cómo se conforman las alianzas de innovación entre academia y empresas para detonar proyectos.

¿Qué estrategias están llevando adelante para estar en sintonía con sus audiencias?

Tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos a la mano. En Forbes contamos con un equipo joven, pero con experiencia en redes sociales. Facebook es nuestra principal fuente de tráfico de medios sociales, pero hay que resaltar que también es el principal detonador de conversaciones y la interacción que tenemos con la audiencia alimenta los números del engagement. LinkedIn también es una vitrina fundamental y apostamos por los temas que se manejan ahí.

¿Cómo ha visto la evolución de ensamblar a las audiencias con el repunte de las nuevas tecnologías?

Yo siempre digo que lo que más importa son los estándares y códigos de los medios. Debe haber un compromiso ético. La plataforma depende de cada mercado. Aunque se tiende a homogenizar lo que sucede en la región, hay mucha diferencia entre países. En México hay una efervescencia de medios digitales independientes. Forbes es un medio de nicho y estamos en primer lugar en términos de usuarios, páginas vistas y sesiones por arriba de páginas arraigadas como Expansión y El Financiero.

¿La tecnología lo es todo?

Yo creo que no. La gente siempre va a querer tener una mesa con publicaciones, sobre todo personajes con voz autorizadas para un tema; les gusta mostrar lo que leen. No obstante, la tecnología no hay que soslayarla, sino que tenemos que estar abiertos a ese tren y siempre dispuestos a adoptarla y adaptarla para atender nuevas audiencias.