Acciones de Netflix caen un 14% al no alcanzar cifra de suscriptores

Las acciones de Netflix cayeron ayer después de que el principal servicio de televisión por streaming informó que el crecimiento de los suscriptores no alcanzó las expectativas en el segundo trimestre del año.

Las membresías entre abril y junio crecieron en 5,2 millones para un total de 130 millones, coincidiendo con el mismo trimestre de 2017, pero un millón menos de lo que Netflix había pronosticado, según una carta publicada junto con las cifras de ganancias.

Las acciones de Netflix cayeron un 14,05%, a $us 344,21 en el mercado de posventa, lo que es un revés para el gigante de la televisión que opera en unos 190 mercados en el mundo.

"Tuvimos un segundo trimestre fuerte pero no estelar", dijo Netflix en una carta a los accionistas.

La compañía indicó que obtuvo una ganancia de $us 384 millones sobre ingresos de $us 3.900 millones en el último trimestre, en comparación con los ingresos netos de $us 66 millones sobre $us 2.800 millones en ingresos en el mismo período de 2017.

Por ello, la empresa decidió invertir fuertemente para seducir nuevos clientes, $us 8.000 millones en programación y $us 2.000 millones para comercialización para el presente año.