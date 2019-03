Wilstermann se impuso por 2-0 a Always Ready y escaló

Wilstermann se acercó peligrosamente a la cima del campeonato Apertura; el rojo venció a Always Ready por 2-0. El partido se jugó este miércoles en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, por la décima quinta fecha (adelantado) del Campeonato Apertura de la División Profesional.



Este encuentro fue adelantado a solicitud del rojo debido a que el elenco cochabambino debe jugar el siguiente miércoles en condición de visitante contra Deportes Tolima (Colombia) por la Copa Libertadores de América en el que es el último de su Grupo "G" con una sola unidad, empató de local contra Boca Juniors.



Los rojos jugaron gran parte del partido con un hombre menos debido a la expulsión de Lucas Gaúcho (30 minutos), que cometió una falta en contra del jugador Augusto Andaveris (del plantel rival) y el futbolista tuvo que ser atendido y dejar el campo de juego por lesión. En un inicio la preocupación del cuerpo técnico era evidente y después se informó que el jugador sufrió una fractura de tibia y estará al margen del plantel por varias semanas.



Los primeros minutos del compromiso dejaron en evidencia que sería un choque complicado, ya que el rival le hizo frente al local, su propuesta de juego se fue apagando para el elenco que juega en la ciudad de El Alto, pues dos errores de los jugadores del plantel permitieron los dos goles del equipo cochabambino cuyos futbolistas estaban atentos y concentrados en el juego.



El primer gol del encuentro fue convertido por Fernando Saucedo en el minuto 18, tras un mal rechazo del golero Eder Jordán, el jugador Cristian Chávez, de Wilstermann estaba atento después del mal despeje toca la pelota y observa al autor del primer tanto en buena posición y sólo debe empujar el balón al fondo del arco, era 1-0 que no podía creer el técnico del millonario, Julio César Baldivieso.



La conquista deja más que heridos a los hombres de Always Ready, quienes no pueden reaccionar y con antelación bajan los brazos, para peor de sus males se quedan con uno de sus jugadores experimentados, Andaveris por una grave lesión que deja con un sabor amargo al grupo.



En el segundo tiempo el equipo de Wilstermann retornó al campo de juego con mayor fuerza, no se notó la diferencia numérica con el rival, una vez más atacó con un letal contragolpe después de otro error de los hombres de la visita, el jugador Serginho acompañó la jugada y a los 64 minutos anota el segundo tanto que sería el definitivo.



Después del segundo gol de los rojos el partido fue cayendo, no hubo claras jugadas de gol de los dos planteles y finalizó con el marcador a favor del elenco cochabambino. En tanto que los millonarios retornaron a La Paz con un sabor amargo, perdieron el partido y la preocupación era evidente de los futbolistas quienes no consiguen saltar peldaños en la tabla de posiciones.