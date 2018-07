Sampaoli llegó más solitario que nunca

Jorge Sampaoli retornó este miércoles a Buenos Aires deprimido y en silencio, sin muchas ganas de hablar con la prensa deportiva del fracaso de la Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018.

El casildense, de 58 años, volvió para dar la cara y porque necesita aclarar muchas cosas, entre ellas su futuro al frente del conjunto argentino. La semana pasada adelantó que no está en sus planes renunciar al cargo, pese a que el grueso de la dirigencia del fútbol argentino apunta a un cambio de mando.

Durante todo el proceso que le tocó estar al frente de la selección, a Sampaoli nunca se lo había visto tan abatido como ayer por la mañana, a su arribo al aeropuerto de Ezeiza.

Llegó prácticamente solo, en compañía del presidente de la AFA, Claudio Tapia,y del volante de River Plate Enzo Pérez.

Franco Armani, Cristian Pavón y Maximiliano Meza, que militan en equipos de Argentina y que deberían volver junto a Sampaoli, se habían bajado del vuelo para tomarse unos días de vacaciones en Europa. Los que juegan en equipos europeos, como Lionel Messi, Willy Caballero, Gonzalo Higuaín o Sergio Agüero, fueron los primeros en abandonar Rusia al día siguiente de la derrota ante Francia.

En los próximos días se definirá el futuro de Sampaoli. Muchos dirigentes, el grueso de la prensa deportiva y de la población futbolera en general no está de acuerdo a que siga. Sin embargo, deshacerse de él no será una tarea fácil como parece porque existe una cláusula de rescisión de contrato de al menos $us 20 millones, que la AFA debe cubrir, según un acuerdo firmado cuando el entrenador decidió dejar al Sevilla de España para hacerse cargo de la Albiceleste, desde junio de 2017.

Luego de las pobres actuaciones de Argentina en la fase de grupo y posteriormente en octavos de final, donde Argentina perdió ante Francia (4-3), los dardos apuntaban a varios jugadores referentes, pero principalmente al técnico. Las críticas no han parado desde entonces y ya se habla de un recambio generacional en todo el sentido de la palabra.

Suenan nombres

Diego Pablo Simeone, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca aparecen como potenciales candidatos para reemplazar a Jorge Sampaoli.

Uno que se ofreció y gratis es Diego Armando Maradona, que tuvo su chance en el Mundial de Sudáfrica 2010 y no pasó de cuartos de final.

Curiosamente, a la llegada a Buenos Aires al menos medio centenar de dirigentes del fútbol argentino esperaba por el presidente de la AFA.

Cuando bajó del avión, Claudio Tapia fue recibido con aplausos.