Revive la previa de la final de la Copa del Mundo

Con una espectacular ceremonia, inició la cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial Rusia 2018, entre las selecciones de Francia y Croacia. Los aficionados presentes en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, retumbaron con la canción del mundial: 'Live It Up', interpretado por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi.

Un Colorido y masivo despliegue de personas, fue la antesala a la final de la Copa del Mundo. Varios aficionados se trasladaron con los colores de sus países rumbo a Luzhnikí, en Moscú.

Sigue los detalles aquí: