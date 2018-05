Por estos insultos fueron echados Platiní y Serginho

Serginho y Erwin 'Platiní' Sánchez explotaron uno en contra del otro por fuertes agresiones verbales que intercambiaron al finalizar el primer tiempo del partido que los aviadores le ganaron a Blooming (1-3) en el Tahuichi. El técnico indicó que el brasileño lo llamó "Boliviano hijo de p..." y que por eso fue su reacción. "A mí me dijo macaco", respondió el volante de Wilstermann. Ambos fueron expulsados por el árbitro Gery Vargas.

Molesto aún por lo ocurrido, Sánchez dejó en manos de la dirigencia celeste las acciones legales o deportivas que se vayan a tomar ya que ningún "extranjero" puede faltar el respeto así a las personas y más en su propio país.

"Yo he sido extranjero 20 años en Portugal y nunca traté así a un portugués (...) sé que estuve mal, pero ante una acción, hay una reacción; por que aquí nadie en mi casa, en mi pueblo me puede llamar así, no se lo admito a nadie", enfatizó.

La versión del volante Serginho fue diferente a la del técnico celeste, de quien dijo fue quien lo insultó al decirle "Negro de mierd.., y macaco". "Yo estoy agradecido con Bolivia, nos han recibido muy bien a mí y a mi familia. No puedo hablar mal de este pueblo. El fútbol es para hacer paz, no para lo que sucedió ahi (en la cancha) si el se sintió ofendido, le pido disculpas", puntualizó.

