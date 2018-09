Periodista frena comentario machista de exjugador

El exfutbolista Claudio ‘Turco’ Husaín se atrevió a cuestionar el saber de las mujeres sobre el fútbol en pleno enlace en vivo con la periodista Antonella Valderrey, en el programa 'De fútbol se habla así', que es emitido por DirecTV Sports. El panelista quedó mal ante los seguidores, ya que tuvo una respuesta inesperada:

“Pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo. Ya queda claro que las profesiones no tienen género. Que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Si no, tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece", disparó la profesional.

Valderrey dejó en ‘fuera de juego’ al Turco, que no supo qué responder y atinó a decir que creció en un ambiente machista. “Nosotras entendemos que hay personas que vienen de una construcción, pero para eso existe la deconstrucción”, le explicó Antonella. La confrontación sucedió en la previa Copa Argentina que River Plate le ganó a Platense por 2-0.

Te dejamos toda la intervención de Antonella aquí: