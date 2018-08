‘Pepe’ Peña no va más como DT en Destroyers

No va más. El ciclo de José ‘Pepe’ Peña como entrenador de Destroyers llegó a su fin. Los malos resultados en el torneo Clausura dejaron inconforme a la dirigencia del club, que decidió no renovarle el contrato al técnico que ascendió al cuchuqui a la División Profesional.

Este lunes Peña dirigió su última práctica. Comentó que los directivos del Decano del fútbol cruceño le comunicaron que no iban a renovar su contrato, por lo que el técnico entendió que no contaban más con él para lo que resta del torneo.

“Como no quieren renovar el contrato, hemos tomado la decisión de no continuar más. Agosto se venció nuestro vínculo. No me siento respaldado, si no te renuevan es porque no lo quieren, no puedo estar donde no te quieren”, fueron las palabras de Peña ante los medios.

Ante la situación, la dirigencia cuchuqui comenzó a buscar al reemplazante de ‘Pepe’. Según lo que se conoció, primero habrá una reunión con los socios y esta noche se dará a conocer, en conferencia de prensa, el nombre del nuevo técnico.