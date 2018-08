Oriente Petrolero urgido ante un Guabirá peligroso

Apenas un punto los separa en la tabla de posiciones del torneo Clausura. Guabirá suma 10 y Oriente, 11. Ambos necesitan de la victoria. Los rojos porque son dueños de casa y porque el 18 de marzo (Apertura) pasado quedaron con el ojo en tinta a consecuencia de la derrota en casa por 1-2.

Los azucareros están ya clasificados a un torneo internacional (Copa Sudamericana) por la buena campaña en el pasado campeonato y eso quizás le posibilita sacarse la presión, aunque viene de dos caídas (Wilstermann y Real Potosí), ambas de visitantes. El equipo de Tucho espera bien afilado en su reducto. Prácticamente es el mismo once titular que viene jugando, pues la única novedad será la presencia del joven atacante Jorge Pizarro por el expulsado Javier Lezcano.

Una realidad diferente es la que vive Oriente, que tiene dificultades en lo deportivo y en lo institucional. El triunfo le urge para aliviar sus penas y esperar lo que viene con un mejor panorama.

Los refineros no ganan desde hace tres fechas (cayó con Blooming y The Strongest en La Paz) y empató en casa con Wilstermann. El equipo que dirige Juan Manuel Llop aún no encuentra el camino para consolidar su juego y eso ha originado que el DT busque las variantes (jugarán por primera vez Duffard y Marcel Román en el mediocampo), que le den al equipo una nueva tónica de juego. Eso esperan los hinchas, que luego del empate con los aviadores metieron presión durante y después de ese encuentro a jugadores y a la dirigencia.

Esto último provocó una crisis institucional, que desde luego puede menguar si hoy hay un triunfo en la Caldera.

Seguridad Elio Salazar, secretario general del club norteño, informó a comienzo de semana, que hoy se harán sentir de local en el estadio Gilberto Parada. Esto implica que la dirigencia azucarera espera que este escenario deportivo cuente con más hinchas que los visitantes.

El partido, que corresponde al a octava fecha, seguramente se disputará con estadio repleto de público y con la presencia de ambas hinchadas. Dado este interés, Salazar informó que hizo las gestiones ante la policía departamental para contar con un buen control policial y así evitar hechos de violencia, que le quiten brillo a un espectáculo deportivo, que espera tener a 10 mil personas.

Posibles alineaciones

Guabirá: Cárdenas; Amarilla, Ibáñez, Michelli, Roca; Chávez, Mercado, Aguirre, Hoyos; Álvarez y Castillo.

Oriente: Viscarra; Áñez, Haquin, Olguín, Roca; Duffard, Román, Ribera, Vidal; Duk y Zeballos.

Las entradas

Preferencia bs 70 - 35 (menor)

General bs 50 curva bs 30 - 15 (menor)

Más datos

Antecedente. La última vez que se enfrentaron fue el 18 de marzo por el torneo Apertura. El cuadro refinero ganó 1-2. Los goles refinero: Meza y Freitas. Guabirá. Giocopetti.

Vuelve. AIexis Ribera será hoy titular en Oriente. El joven volante cruceño ocupará el puesto del lesionado Danny Bejarano.