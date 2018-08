Llop a los hinchas: 'Yo no me fijo si hay o no apoyo'

El director técnico de Oriente Petrolero, Juan Manuel Llop, aseguró que hacerle caso a la presión de los hinchas es un error por parte de la dirigencia del club. "Yo creo que le hacen demasiado caso a la hinchada en este club y es por eso que seguramente se han equivocado bastante en todos estos años", disparó.

"Estoy convencido de lo que estamos haciendo y estamos tranquilos de lo que estamos desarrollando. No tengo presión, no tengo nada. Yo no me fijo si hay o no apoyo. Yo me fijo en tratar de empatar o de ganar y después se hará un balance y se verá la situación", indicó.

El argentino agregó que no le preocupan las manifestaciones en contra del directorio en el estadio porque no es un tema que le compete. "Los hinchas estuvieron manifestándose con carteles, pero ese no es problema mío. No sé lo que pasa desde el punto de vista político", señaló.

Llop valoró la campaña del equipo albiverde en las siete fechas que se ha disputado en este Clausura. Los refineros ganaron tres, empataron dos y perdieron otros dos. Son cuartos en la clasificación general con 11 puntos. Su próximo compromiso será ante Guabirá el domingo (17:15) en Montero.