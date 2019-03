Llegó el turno de Joselito en la academia celeste

Al mal tiempo, buena cara. Blooming se jugará esta noche la punta del campeonato Apertura. Desde las 20:30, el diezmado equipo que dirige Erwin ‘Platiní’ Sánchez enfrentará a San José, en partido adelantado que corresponde a la fecha 15.

Con ‘Tiburón’, Blooming tratará de mantener la punta

Una de las novedades de este compromiso, es que regresa a la titularidad el gran capitán del cuadro celeste. Si, Joselito Vaca será esta noche el conductor de un equipo que se presentará en la capital orureña sin siete titulares o dicho de otra manera, sin su columna vertebral.

De esas bajas, cinco son los que estuvieron en la gira asiática con la selección, pues su regreso al país está fijado para mañana. Es el caso del arquero Rubén Cordano, el lateral Roberto Fernández, de los mediocampistas José Vargas y Paúl Arano, y del atacante Leonardo Vaca.

A ellos podrían sumarse los brasileños Rafinha y Rafael Barros. El primero porque no entrenó normalmente con el grupo desde el viernes pasado porque se recupera de una cirugía dental y el segundo porque no se adapta a jugar en la altura. Este último ya lo experimentó una vez cuando, en la tercera fecha, viajó a la Villa Imperial y antes del partido contra Real Potosí debieron sacarlo de la lista porque sufrió mareos.

Por esa reacción, incluso Sánchez no lo llevó a El Alto (La Paz) para jugar ante Always Ready, en la sexta fecha del torneo.

Esta realidad, obligó al entrenador de Blooming a incorporar variantes a su once titular. Por Cordano va Marco Daniel Vaca; por Fernández se prevé que juegue Edward Vaca (sub 20); En el medio habrá dos caras nuevas. Por Arano podría jugar Diego Rodríguez y por Rafinha vuelve el interminable Joselito Vaca. En el ataque es un hecho que Gabriel Ríos es el reemplazante natural de Leo Vaca y por Barros una vez más tendrá su chance el argentino Alexis Blanco, quien cada vez que entró no defraudó; es más, hizo goles.

‘Platiní’ Sánchez debió preparar este encuentro desde el pasado sábado, ya que desconocía la reprogramación que hizo la comisión técnica por los partidos que jugarán tanto San José como Wilstermann por Copa Libertadores.

El DT apuntaba a jugar el domingo ante Destroyers. Tras recibir la noticia de parte de la dirigencia debió cambiar de planes.

A seguir con la buena racha

Los celestes vienen de ganar siete partidos consecutivos y ahora apuntan al octavo, aunque esta vez jugarán fuera de Santa Cruz. Las dos veces que la academia jugó en el interior no tuvo éxito. Su primera incursión fue a la Villa Imperial y perdió por 2-0 ante Nacional Potosí.

En la segunda, por la sexta fecha, visitó a Always Ready, que hace de local en El Alto (La Paz). Ese partido terminó 3-0 a favor del dueño de casa.

Esta será su tercera incursión en reductos de altura.

De todas formas, el plantel está concentrado desde el lunes en su sede deportiva. En el grupo hay un buen ambiente pese a las ausencias de cinco compañeros. Sánchez les ha aclarado que dirige a un plantel en el que todos deben sentirse titulares y por eso los ha tomado en cuenta durante el campeonato.

La motivación de ser punteros y de tener chances de disputar el título los lleva a afrontar el partido de hoy con grandes deseos de sumar, al menos un punto.