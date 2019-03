La selección trabajó al lado del español Andrés Iniesta

La práctica del matutina del domingo tuvo algo particular, pues la Asociación de Fútbol de Japón realizó gestiones para que se lleve a cabo en una de las canchas el Vissel Kobe, equipo en el que milita la leyenda española Andrés Iniesta. Los planteles quedaron trabajando lado al lado, pero separados por una malla y carteles gigantes.

Al inicio, la seguridad fue muy estricta y nadie ajeno al club japonés podía acercarse al espacio que estaban ocupando, mientras que los futbolistas de la Verde trabajaban con una sensación distinta, ya que más allá de que tienen que alistar el partido contra los ‘samuráis azules‘, entrenaban paralelamente a dos campeones del mundo de 2010, ya que además de Iniesta, el ibérico David Villa también juega para el equipo ‘Uchi’, que es dirigido por Juan Manuel Lillo.

Wálter Díaz, jefe de prensa de la FBF, Iniesta y la periodista Nataly Carrión

Iniesta no pudo saludar a los jugadores de la Verde, pero, de todos modos, fue un estimulante particular. No todos los días se trabaja en los predios del club en que juega un futbolista que ha sido un ícono en el Barcelona FC, uno de los equipos más populares del mundo, junto al Real Madrid.

“Uno se motiva y sigue soñando con estar en Europa, en un fútbol más competitivo”, dijo Samuel Galindo tras el final de la práctica con relación a la presencia de Iniesta.

Contra todo pronóstico, y con las gestiones del boliviano que radica en el país Nipón Tito Bejarano, el club aceptó la visita de medios bolivianos para que vean a Iniesta y puedan captar imágenes de su desenvolviendo en la cancha. El volante dejó de trabajar en definición y se acercó a saludar sin problemas a los tres visitantes.

“Cómo están, mucho gusto”, dijo el exazulgrana al momento de darle la mano a cada uno. Inmediatamente accedió a posar para registrar el momento particular. Después retornó a su actividad normal, que ya estaba en la parte final. Se retiró a su residencia 30 minutos más tarde.