Jugadores de Blooming dejan la concentración

No tuvieron otra salida. Los jugadores de Blooming decidieron abandonar la concentración -que se llevaba a cabo en el albergue- este domingo porque la dirigencia no les pagó el sueldo de julio, plazo que se venció el sábado 15 de septiembre. Si es que este martes la institución celeste no salda la deuda, los futbolistas ingresarán en paro después del partido ante Sport Boys, que se jugará en esa jornada (20:30). También les deben agosto.

Un integrante del plantel celeste confirmó a DIEZ.bo la decisión que asumió el grupo. “Nos salimos de la concentración después del entrenamiento (de este domingo) y este martes después del partido paramos”, dijo la misma fuente, que prefirió no ser identificada. Además indicó que el presidente del club, Juan Jordán, les había informado que hasta el 15 liquidaban, parcialmente, la deuda, pero que por “quinta vez” les mintió.

“Ya nos deben dos meses y estamos pasando la mitad de septiembre. Nos presentaremos a entrenar este lunes (hoy) y al partido; después paramos”, remarcó el jugador. Los dirigidos por Erwin ‘Platini’ Sánchez están citados para entrenarse, con miras al partido contra el Toro, de 8:00 para 8:30 en este inicio de semana. El trabajo se realizará con normalidad.

Los números

La academia empató sin goles (0-0) este sábado ante Nacional Potosí, por la décima fecha del torneo Clausura. Se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos.