Jimena Antelo dijo que recibió amenazas de parte del presidente de la FBF

"Hace unos días, llegaron hasta Santa Cruz dos personas desde la ciudad de La Paz, uno de ellos un abogado, el otro no lo sé, pero llegaron a amenazarnos, amenazar a No Mentirás con procesos judiciales. Dijeron que venían de parte de César Salinas, César Farias y la Federación Boliviana de Fútbol". Así comenzó su denuncia la periodista y presentadora Jimena Antelo quien dijo haber recibido amenazas que eran dirigidas por el alto mando del fútbol nacional, una acusación que la FBF considera que no tiene sustento.

Según Antelo, como programa han invitado en reiteradas ocasiones a César Salinas pero que este no ha acudido. El objetivo de la invitación era conocer el plan de trabajo y los proyectos a encarar para mejorar el balompié pero hasta ahora "no sé si este presidente de la FBF es un buen o mal dirigente porque no puedo entrevistarlo y no he podido hablar con él de frente y saber qué propuesta tiene".

"Nos quieren acusar de atentado al derecho al trabajo y discriminación, nos han amenazado con juicios, con acudir a la embajada de Venezuela, acudir a instancias del poder, muy altas, nos han dado incluso los nombres, pero no los voy a nombrar. ¿Qué película han mirado?, nosotros nunca hemos dejado de entrevistar a César Farías por ser venezolano. Él dejó de hablar con No Mentirás cuando quiso ser entrenador de la selección boliviana, cuando se lo criticó por la dualidad que hubo que siendo técnico de The Strongest también dirigió a la selección", acotó.

La periodista mencionó que cuando recibieron la visita de los supuestos emisarios de Salinas y Farías, les "exigieron" que dejarán de hablar de ellos en sus programas y que le dieran un tiempo de seis meses de cumplimiento en el cargo a Salinas para referirse a su trabajo. "Pero él, ¿por qué no habla?, ¿por qué viene y no nos dice en la cara 'quiero hacer esto, denos tiempo'?, perfecto, pero por qué nos manda un abogado a decirnos lo que no podemos hacer (...) así se va a manejar la federación, con amenazas", cuestionó.

Las declaraciones de Jimena Antelo fueron hechas este domingo en el programa 'Un café con el Bigotón', que dirige Xabier Azkargorta y que se transmite de 9:00 a 11:00 por EL DEBER Radio.



Comunicado oficial de la FBF

La Federación Boliviana de Fútbol hace conocer a la opinión pública nacional que en ningún momento ha realizado amenaza alguna a la conductora de televisión, Jimena Antelo. "Ni la FBF ni su presidente, César Salinas, lanzaron ninguna amenaza a Antelo, quien ejerce su trabajo en el programa No Mentirás. Se aclara que hace algunos días, dos de sus abogados se entrevistaron con el productor del programa “No Mentiras”, periodista José Pomacusi, a quien le hicieron conocer su extrañeza por la forma en que el mencionado programa se refería a la gestión del actual presidente de la FBF, César Salinas, elegido por el Congreso de la entidad y reconocido tanto por la FIFA como la Conmebol", dice parte del comunicado.



"La FBF bajo ningún punto de vista se entrometerá en tareas que no le competen, porque su accionar está dirigido a reeestructurar el fútbol nacional. Además, reconoce el trabajo sacrificado del periodismo deportivo nacional. En el caso de Antelo, no hubo ni un intercambio de saludo, porque con quienes se entrevistaron los abogados de la FBF fue con José Antonio Pomacusi, razón por la que extraña la versión de la prestigiosa comunicadora", aclara la FBF.

