Fabol no cede: el inicio del Clausura sigue en duda

No cederán. El secretario general de Fabol, David Paniagua, aseguró que responderán a la carta “nocturna” de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) manteniendo la misma posición que manifestaron la mañana del miércoles, de que los jugadores no se presenten a los partidos del torneo Clausura hasta que sus pedidos no sean concedidos. “Vamos a ratificar nuestra posición”, confirmó Paniagua.

Paniagua dijo este jueves a EL DEBER Radio de que, hasta el momento, no les han dado soluciones a sus demandas por lo tanto siguen firmes. “Nuestra posición ya está tomada, ahora, la podemos modificar si hubiera la voluntad de la otra parte para retomar los acuerdos”, informó Paniagua, en representación de los futbolistas del país. Mientras que la FBF alista la logística para la primera fecha, que está fijada para este viernes.

Los capitanes de los 14 equipos de la División Profesional están informados sobre la medida desde el lunes cuando se reunieron en Santa Cruz, inclusive le dieron un plazo a la FBF para atender sus solicitudes. “La decisión la hicimos conocer el día de ayer (al público) porque fue un mandato de la asamblea”, recapituló Paniagua. Además, remarcó que están abiertos al diálogo para llegar a una solución.

¿Cuál es el problema?

Fabol y la FBF sostuvieron dos reuniones a inicio de mes y se pusieron de acuerdo en diez puntos, que garantizarían la estabilidad laboral de los futbolistas, pero según Fabol, la FBF los modificó cuando lo plasmó en una resolución. “Los puntos que habíamos acordado están completamente distorsionados y nosotros le hicimos saber al presidente (César Salinas) que no estábamos de acuerdo con la resolución”, dijo Paniagua.

Los pedidos:

Hasta que la FBF no cambie el documento, Fabol no cederá y los futbolistas no se presentarán a los partidos oficiales.

El otro lado

La FBF informó el miércoles de que sus pedidos serán atendidos, pero que no pueden garantizar que los clubes cumplan con sus obligaciones económicas. "La Federación en este momento no tiene fondos para hacer un préstamo o pago, no podemos hacernos cargo por los contratos que han firmado clubes que ahora deben varios meses de sueldo”, afirmó Freddy Téllez, director ejecutivo de la FBF.

Por otro lado, la FBF confirmó el operativo logístico estará listo para el inicio del campeonato, es más, la empresa dueña de los derechos de televisión tienen que ser notificada 72 horas antes para desplegar a sus equipos por los escenarios del país y la información oficial de la FBF es que el Clausura si arranca este viernes.

Aurora se presentará sí o sí

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, confirmó a DIEZ.bo que su club presentará un equipo en el estadio Samuel Vaca Jiménez para medirse a Oriente Petrolero este viernes, ya sea al primero o la reserva. “Nosotros vamos a estar sí o sí. Tenemos equipo alterno. No podemos arriesgarnos de perder tres puntos”, comentó el titular del celeste de Cochabamba. La delegación se trasladará el mismo día del partido (17:00) con normalidad.