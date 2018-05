Fabiana llenó de orgullo a los bolivianos pero recordó que falta apoyo

A sus 17 años conoce lo que es el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación que se debe emplear para un deporte como la gimnasia y así poder sobresalir. Su nombre es Fabiana Abastoflor, múltiple campeona nacional que compitió en el Mundial de su disciplina el 5 de mayo en España. Dijo que lució con orgullo la tricolor nacional y que se decidió por una saya para su presentación porque creyó que era la mejor forma de rendir homenaje a su país,. Sin embargo, recordó lo titánico que se le hace a ella y a su familia el poder cubrir los gastos económicos para salir al exterior y ganar roce internacional.

Fabiana, que llegó a EL DEBER acompañada de su padre Willy, no ocultó su satisfacción por las repercusiones que siendo sincera, no pensó que hubiera llegado a tanto y más que hubiera tenido tan buenos comentarios de miles de compatriotas en todo el mundo que aplaudieron su decisión de salir con un ritmo nacional en un deporte en el que generalmente se escuchan ritmos clásicos.

Recuerda que se tuvo que entrenar sola porque su entrenadora era jurado del certamen por lo que no pudo practicar con ella. Esto le dificultó su trabajo pero no fue un impedimento ni una excusa ya que estaba segura de que ella iba a destacar y así lo hizo, terminó entre las mejores 50 del mundo (puesto 48) al sumar 35.150 puntos en la competencia. "Nos hacen falta recursos. La Gobernación, a quien agradezco, nos colabora con los pasajes pero no es suficiente. Nos falta más ayuda, en lo económico pero también en el mejoramiento de los escenarios que se usan para practicar algún deporte", puntualizó.

Fabiana tiene dos hermanos más, está en el último curso de secundaria y su próximo objetivo está cerca, lograr el oro en los juegos Odesur que se desarrollarán en dos semanas en Cochabamba.