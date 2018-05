Djokovic pasa sin problemas a segunda ronda, en París

El serbio Novak Djokovic (22º del mundo), campeón del torneo en 2016, empezó con buen pie en Roland Garros. Ayer venció en tres sets al brasileño Rogerio Dutra Silva (134º), por 6-3, 6-4 y 6-4.

Djokovic jugará en la siguiente ronda contra un tenista español, el 'ex top 10' David Ferrer o la joven promesa Jaume Munar.

“No jugué muy bien, pero gané en tres sets”, admitió el serbio de 31 años.

Después de perderse la segunda mitad de la temporada de 2017 y de ser operado de un codo en febrero, el jugador serbio está buscando recuperar su mejor nivel, el que le permitió ser número 1 del mundo y ganar 12 torneos del Grand Slam.

Djokovic, cuartofinalista en París el año pasado, ha tenido una preparación para Roland Garros no muy tranquilizadora, con eliminaciones prematuras en Montecarlo (tercera ronda), Barcelona (segunda ronda) y Madrid (segunda ronda), antes de mejorar sensiblemente su imagen llegando a semifinales en Roma, donde jugó un buen partido antes de perder contra Rafa Nadal, número 1 mundial.



Con la derrota de Rogerio Dutra Silva, que había accedido al cuadro principal desde la ronda de clasificación, Brasil se queda sin representantes en los cuadros principales de este torneo.

El domingo, en la jornada inaugural de esta edición, Thomaz Belluci, exnúmero 21 mundial caído al 269º del mundo, había perdido ante el argentino Federico Delbonis por 6-1, 6-3, 3-6 y 6-1.

Nadal, a medias



La lluvia que hizo aparición a última hora de la tarde ayer evitó que Rafa Nadal pudiera terminar su partido de debut en Roland Garros.



Nadal se apuntó las dos primeras mangas (6-4, 6-3), aunque en la tercera perdía por 3-0 frente al italiano Simone Bolelli (130º), que le había hecho un quiebre de servicio, por lo que el mallorquín no terminaba de sentirse cómodo, pero debido al mal tiempo se decretó la interrupción del partido.



Unos minutos más tarde, la organización anunciaba oficialmente que no se podría reanudar este lunes y reprogramó la continuación del juego para hoy.



El español, que busca su undécimo título en la arcilla parisina, no pudo imitar así a otros tenistas que pretenden destronarle como el austriaco Dominic Thiem, octavo del mundo y considerado uno de los pocos que pueden privar a Nadal de un undécimo título en Roland Garros, venció fácilmente al bielorruso Ilya Ivashka (6-2, 6-4, 6-1).