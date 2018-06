Consejo niega pedido de Fabol sobre fichajes

Todo sigue igual. El consejo de la División Profesional negó el pedido de Fabol y el libro de habilitación de jugadores (antes libro de pases) se abrirá como lo establece la norma, es decir, que se ha denegando el pedido del gremio de que un jugador que ya militó en un club en el torneo Apertura, puede jugar para otro en el Clausura. Esta medida fue corroborada por el departamento de Comunicaciones de la FBF.

Si bien no se aclaró que instituciones estuvieron en desacuerdo, lo que se sabe es que Oriente Petrolero y Bolívar se abstuvieron de votar. Ahora, los jugadores que rescindieron sus contratos al final del torneo, solo pueden fichar para un club del exterior ya que no hay forma de que sean habilitados. Un claro ejemplo es el de Gualberto Mojica, que disolvió su relación con Guabirá y que ahora no podrá defender los colores del equipo refinero tal y como tenían previsto la dirigencia del club y el propio futbolista.

Los que pueden moverse

Desde el 1 hasta el 28 de julio, los clubes pueden registrar a nuevos deportistas para encarar el Clausura. ¿A quiénes? Pueden contratar los servicios de futbolistas nacionales que estuvieron parados el pasado semestre o afuera del país, además pueden reemplazar a dos extranjeros de los seis que tienen permitido registrar por temporada deportiva.

La norma

- El artículo 14 del Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores dice: “Un jugador no podrá actuar en dos clubes afiliados a la LFPB (Ahora División Profesional) o a una Asociación, en una misma temporada deportiva. Se entiende por actuación, la participación del jugador en un partido oficial cualquiera fuera el tiempo de su permanencia en el terreno de juego”.

- El artículo 9 del capítulo quinto, del Reglamento General de Campeonato Apertura y Clausura (temporada 2018), establece los tiempos para las contrataciones: “Los periodos de transferencia y de habilitaciones son dos en sujeción al Reglamento del Estatuto de la FBF”. En la misma parte, explica que el primer periodo será desde el 16 de enero al 9 de abril (largo) y el segundo, desde 1 al 28 de julio (corto).