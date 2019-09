CR7 llora al ver imágenes inéditas de su difunto padre

El portugués Cristiano Ronaldo lloró cuando vio un video con imágenes de su difunto padre, José Dinis Aveiro, fallecido el 7 de septiembre de 2005 a consecuencia de su adicción al alcohol.

"No conozco al 100% a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil", dijo Cristiano durante la entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

El famoso futbolista, que ahora milita en la Juventus de Italia, mostró su lado más humano en el programa 'Good Morning Britain', de la cadena ITV. CR7 lamentó que su padre no hubiera visto sus logros que consiguió hasta ahora en el fútbol mundial.

