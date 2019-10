La amistad entre Ellen DeGeneres y George W. Bush: la polémica por el partido que vieron juntos la comediante y el expresidente

La famosa comediante y conductora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres se ganó críticas por mostrarse cercana a alguien que piensa muy distinto a ella.

Se trata del republicano George W. Bush, con el que compartió un partido de fútbol americano, generando todo tipo de reacciones en el país.

El expresidente republicano se opuso al matrimonio homosexual mientras estaba en el poder y eso fue una de las circunstancias que llevaron a algunos en el país a criticar que DeGeneres se mostrara cercana a él, dado el perfil de la presentadora, abiertamente liberal y homosexual.

Pero para DeGeneres, sus diferencias no implican que no puedan ser amigos.

"Soy amiga de George Bush", dijo DeGeneres durante una grabación de su programa de televisión.

"Soy amiga de muchas personas que no comparten las mismas creencias que yo".

https://twitter.com/TheEllenShow/status/1181395164499070976

"Sí, esa soy yo en el juego de los Cowboys con George W. Bush el fin de semana. Aquí está la historia completa", escribió DeGeneres.

DeGeneres contó que ella y su esposa, Portia de Rossi, habían sido invitadas a ver a los Dallas Cowboys jugar contra los Green Bay Packers en el estadio de Dallas el domingo por Charlotte Jones, hija de Jerry Jones, propietario de los Cowboys.

Añadió que Jones tenía amigos "elegantes" y mostró a la audiencia un video que filmó durante el juego, en el que la cámara se mueve rápidamente hasta detenerse sobre Bush, sentado en el asiento de al lado.

Parecía desconcertado por la cercanía de la cámara, hasta que sonrió.

https://twitter.com/cjzero/status/1180955815362121729

"Laura y George Bush sentados con Ellen Degeneres y Portia de Rossi no es algo que esperaba ver en un partido de la Liga Nacional de Fútbol", tuiteó un usuario identificado como "Paid man gets bored".

"Durante el juego mostraron una foto de George y yo riéndonos juntos y, por lo tanto, la gente estaba molesta. Pensaron: ´¿por qué una liberal homosexual de Hollywood está sentada al lado de un presidente republicano conservador?´... Mucha gente estaba enojada e hicieron lo que mucha gente hace cuando está enojada: tuitea", señaló DeGeneres en su programa.

https://twitter.com/peterdaou/status/1181562563487617026

"No, lo siento. No tengo nada en común con George W. Bush, quien lanzó una guerra basada en mentiras que causó una carnicería incalculable", cuestionó Peter Daou, compartiendo otro comentario en Twitter que pedía más actos como los de DeGeneres con Bush.

La presentadora no mostró ninguno de los tuits negativos, pero sí mostró una versión editada de uno de @Matthew_Oooo (ver más abajo) que decía: "Ellen y George Bush juntos me hacen tener fe en Estados Unidos de nuevo".

El original tenía un "HAHAHA" al comienzo del tuit que había sido eliminado.

La BBC le envió un mensaje a Matthew, quien dijo que era un estudiante de Canadá.

"Creo que es extraño que un tuit sin sentido de un canadiense se haya convertido en un punto tan comentado en las noticias estadounidenses", sostuvo.

https://twitter.com/Matthew_Oooo/status/1181026233703915520

Hasta la noche del martes, el comentario de DeGeneres sobre su amistad con Bush ya tenía más de 11 millones de reproducciones en Twitter.

La comediante termina su monólogo explicando que solo porque no estaba de acuerdo con alguien en todo, no significaba que no pudiera ser amigo de ellos.

DeGeneres instó a las personas a ser amables entre sí y agradeció al presidente por una tarde divertida (apuntando, en tono de humor, que le debía US$6 por los nachos que ella le había comprado).

Desde que dejó la Casa Blanca, Bush se ha ganado la reputación de ser más "suave" que cuando estaba en el cargo.

Su amistad con la ex primera dama Michelle Obama, por ejemplo, ha sido extensamente documentada, y los dos han sido vistos compartiendo dulces en eventos públicos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=r-a-BXQAkJY

https://www.youtube.com/watch?v=0imLxAHjGjA

https://www.youtube.com/watch?v=YZ3PN5ytEy0