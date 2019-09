Canadá: crece el escándalo contra Trudeau tras la aparición de un supuesto video racista

Apenas un día después de que estallara la polémica por la publicación de una foto del primer ministro de Canadá con el rostro pintado de negro, la cadena Global News dio a conocer un video suyo con características similares.

Dos apariciones en público pidiendo perdón por supuestos actos de racismo no han sido suficientes para que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, escape de una lluvia de críticas. Por el contrario, el mandatario ha visto cada vez más empañada su imagen, en plena campaña de reelección.

Trudeau, de 47 años, un defensor declarado de la política de multiculturalismo de Canadá, se ha disculpado en al menos dos ocasiones por oscurecer su rostro en una fiesta de las "Noches de Arabia" en 2001 cuando, a sus 29 años, era maestro en una escuela privada de Vancouver.

La imagen dada a conocer por la revista Time mostró al primer ministro vistiendo un turbante y una túnica blanca, con la cara cubierta de maquillaje oscuro. "Me vestí con un disfraz de Aladino y me puse maquillaje. No debería haberlo hecho", dijo a los periodistas una vez se conoció la fotografía a blanco y negro.

"Reconozco que es algo absolutamente inaceptable. Y agradezco llamarlo maquillaje, pero fue un ‘blackface´", dijo este jueves 19 de septiembre en un acto de campaña en la ciudad de Winnipeg, provincia de Manitoba.

Una nueva prueba

Como si el escándalo no hubiera sido suficiente, la cadena local Global News publicó un nuevo video de él con la cara pintada de negro, al parecer, a principios de la década de 1990.

Los críticos del jefe liberal ven ambos gestos como discriminatorios, pues tienen que ver con la famosa y muy polémica práctica del “Blackface” o “Brownface”, históricamente considerada como un acto racista.

“A él se le preguntó específicamente si había habido más incidentes y él dijo que solo uno. Ahora parece que fueron al menos tres. Una disculpa basada en mentiras no es una disculpa real”, manifestó el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer.

Para algunos, un escándalo de estas proporciones podría hundir las posibilidades de reelección de Trudeau en las elecciones del 21 de octubre. Los críticos expresaron su incredulidad de que el hijo del ex primer ministro liberal, Pierre Trudeau, el padre del sistema de multiculturalismo de Canadá, podría haber sido tan “insensible”.

Pero Trudeau dijo que no renunciará y mantendrá sus planes de ir por un segundo mandato. Agregó que no se dio cuenta en ese momento de lo ofensivo que era pintarse la cara de negro y pidió perdón a los canadienses.

No es la primera vez

El vestuario de Justin Trudeau ya lo ha metido en problemas antes. Él y su familia usaron una serie de trajes durante un viaje oficial en 2018 a la India, lo que provocó el desprecio generalizado de los críticos que dijeron que se excedió.

Los expertos liberales dicen que parte del problema es que Trudeau, quien solía arrojarse escaleras abajo durante las fiestas cuando era más joven, no siempre piensa dos veces antes de intentar ser divertido.

"Antes de un evento público, su equipo siempre le dice: ´No hagas bromas´", dijo un liberal citado por la agencia Reuters.

El primer ministro mismo reconoció el tema el año pasado después de interrumpir a una mujer que usaba la palabra "humanidad", diciendo que prefería "gente humana".

Con Reuters