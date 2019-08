Guillermo del Toro recibe la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un mensaje para los migrantes

El cineasta recibió el homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood reivindicando su papel como mexicano e inmigrante. Del Toro aprovechó para inspirar a los migrantes del mundo.

"Estamos en un momento de gran temor y gran división porque para eso se usa el miedo, se usa para dividirnos, se usa para decirnos que somos diferentes", afirmó Guillermo del Toro luego de develar la estrella con su nombre en el Hollywood Walk of Fame en Los Angeles.

A lo largo de su carrera, Del Toro ha abogado en favor de los diferentes con personajes como Hellboy (2004); Ofelia, en el ´Laberinto del Fauno´ (2006); o Elisa y el hombre anfibio en ´La forma del Agua´ (2017), por mencionar a algunos.

"Pero el antídoto para eso es unirnos, darnos cuenta que esas divisiones son fantasías. Cuando la gente me dice "vives en la fantasía", les digo que no. Allá viven los políticos, las iglesias. Yo lidio con los hechos del alma y las historias", añadió el cineasta frente a un grupo de sus seguidores.

Del Toro, que junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González-Iñárritu son conocidos como la terna dorada del cine mexicano en Estados Unidos, reivindicó su origen en sus palabras de agradecimiento. "Soy mexicano y soy inmigrante", sentenció ante la emoción de los presentes.

Guilermo del Toro envía un mensaje a los migrantes desde su estrella

El homenaje al director ocurre días después del tiroteo en El Paso, Texas, que cobró la vida de 22 personas. 8 de ellas eran mexicanas y las autoridades estiman que el crimen tuvo motivos de odio. De ahí que para el cineasta este evento tenga un carácter especial.

"Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto y ningún gesto en este momento puede ser banal o simple. Es muy importante que esto esté pasando ahora porque les puedo decir, a todos los inmigrantes de todas las naciones, que deben creer en las posibilidades y no en los obstáculos. No crean en las mentiras que dicen de nosotros. Crean en las historias que tienen dentro y crean que juntos podemos hacer la diferencia y que todos tenemos historias que contar. Podemos contribuir al arte, a la construcción y al mundo en cualquier forma que creamos. Gracias", sentenció Del Toro al concluir su discurso.

Del Toro estuvo rodeado de sus seguidores, JJ Abrams y Lana del Rey

Además de sus seguidores, muchos de ellos mexicanos, al homenaje asistieron el también director JJ Abrams y la cantante Lana del Rey, quien interpreta “Season of the Witch” para la película “Scary Stories to Tell in the Dark.”, de la cual Del Toro es coproductor y coguionista.

"Del Toro: Gracias por esta hermosa canción:

Lana del Rey: Estoy emocionada por ver esta increíble película y compartir mi nueva versión de Season Of The Witch para la próxima película #ScaryStoriesmovie en los cines este viernes, producida por Guillermo del Toro @ReadlGDT y el director, Andre Ovredal @Filmtroll

Con Reuters