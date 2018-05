Mundial Rusia 2018: así suena el tema oficial “Live It Up” 

FIFA La FIFA dio a conocer "Live It Up" como el tema oficial del Mundial Rusia 2018.

Se llama "Live It Up" (Vive el Momento) y es el tema de Rusia 2018.

La FIFA dio a conocer la canción oficial de la próxima Copa del Mundo, interpretada por Nicky Jam, en colaboración con el actor Will Smith y la cantante Efra Istrefi.

Y la influencia latina de Nicky Jam, de padre puertorriqueño y madre dominicana, se siente en el ritmo y en la letra, con algunos versos en español.

"Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar".

https://www.youtube.com/watch?v=kFMZUxX6K6o

Para Nicky Jam, interpretar este tema mundialista es una experiencia "que sucede una vez en la vida".

"No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso y contento; algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos", comentó Nicky Jam a la web de la FIFA.

Will Smith destacó: "Este proyecto supone una fusión de armonías, sabores eclécticos y géneros musicales. En definitiva, queremos ver al mundo bailando".

https://www.instagram.com/p/BjNBBBlDLpM/

Efra Istrefi, originaria de Kosovo, es una conocida cantante pop en Rusia y se unió a los estadounidenses para hacer este tema, dirigido por el productor y compositor Diplo.

"Trabajar con artistas de la talla de Diplo, Will Smith y Nick Jam, a los que admiro profundamente, es fantástico y muy divertido", expresó Istrefi.

La tradición de grabar un tema mundialista oficial inició en Inglaterra 1966, donde también apareció la primera mascota mundialista, el león Willie.

AFP El lobo Zabivaka es la mascota oficial de Rusia 2018, campeonato que comienza el 14 de junio.

Los últimos dos mundiales han tenido a artistas latinos como intérpretes principales de sus temas oficiales.

En Brasil 2014 fue Pitbull con Jennifer López y Claudia Leitte cantando "We Are One, Ole Ola", mientras que en Sudáfrica 2010 fue Shakira quien interpretó "Waka Waka (This Time for Africa)".

El Mundial Rusia 2018 arranca el próximo 14 de junio.

