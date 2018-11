Se acerca Pianomanía

Saúl Mamani Flores (Cochabamba), Aiko Ayala (Cochabamba), Santiago Chávez Auzza (La Paz) y Edzel Mayta (Cochabamba) fueron los elegidos por el Goethe-Zentrum Santa Cruz para ser protagonistas de Pianomanía, una temporada de música clásica que se realizará entre el 5 y el 8 de diciembre. Estos talentosos bolivianos no solo compartirán el escenario con los reconocidos músicos alemanes Alexander Schimpf y Markus Bellheim, sino que además los capacitarán en técnica, interpretación y en la preparación de obras que se presentarán en los cuatro recitales. La presencia de estos jóvenes es fruto de una convocatoria que el Goethe-Zentrum lanzó en marzo de este año cuando invitó a jóvenes entre los 18 y los 25 años, con un nivel avanzado, a formar parte de una residencia artística en Santa Cruz de la Sierra. Se recibieron más de 15 solicitudes, de las cuales solo se eligieron cuatro. Chávez vendrá de la ciudad de La Paz, mientras que Mamani, Mayta y Ayala llegarán de Cochabamba. “Me siento muy honrada de haber sido seleccionada, ya que me permitirá expandir más la visión que tengo sobre las obras que he estado practicando, seguir perfeccionándome y mostrarlas luego al público para que las puedan disfrutar al igual que yo”, aseguró Ayala. Mayta comparte el sentir de Aiko Ayala.

“Estoy muy agradecido de poder ser uno de los elegidos. Para mí representa una gran bendición, porque es una oportunidad y un privilegio, y por ello me esforzaré. Mis expectativas para este evento es aprender nuevas perspectivas y poder profundizar mi estudio de piano”, explicó. Por su parte, Saúl Mamani Flores asegura haber trabajado mucho para poder cumplir las expectativas de la convocatoria de Pianomanía. El haber sido elegido representa un logro más, una meta alcanzada para seguir formándome como pianista”, aseveró.

A su vez, Santiago Chávez, expresa: “Me siento feliz, pero también es una gran responsabilidad pasar clases con esto destacados pianistas. Me agrada poder crecer y aprender más de la música y del instrumento del que quiero especializarme”. La capacitación de los pianistas bolivianos durará cinco días y concluirá con los conciertos que se realizarán en el Goethe-Zentrum.

Sobre los pianistas bolivianos

Saúl Mamani Flores (Cochabamba) comenzó sus estudios musicales a los 10 años bajo la dirección de Juan Tapia en el Instituto Mozart de Quillacollo. Posteriormente ingresó al Instituto de Formación Artística Musical Franklin Anaya Arce, donde fue alumno de la profesora Dolly Cejas. Participó del Festival Internacional de Piano en Cochabamba y recibió clases de piano de María Fernanda Bruno (Argentina). La pianista cochabambina Aiko Ayala empezó con el piano a los seis años. Actualmente estudia música en el Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo, donde cursa clases con la Mgr. Natalya Shakhmatova.

Ganó varios concursos, fue pianista con la Orquesta Sinfónica Juvenil Laredo a los 11 años, recibió invitaciones para tocar en Estados Unidos y ganó el segundo lugar en la categoría Juvenil en el XV Festival Nacional de Piano Hernán Rivera Unzueta Totora 2018. Santiago Chávez Auzza nació en La Paz, comienza su preparación musical a los cuatro años, en el Centro Musical J.S. Bach con la profesora Marlene Carrillo, desde 2009 es alumno de la profesora Irina Edanova en el Conservatorio Plurinacional de Música de Bolivia. Participó en presentaciones, festivales y conciertos que le valieron reconocimientos, como haber ganado el Primer Concurso Internacional de Piano La Paz.

Edzel Mayta (Cochabamba) inició sus estudios en la Escuela Nacional de Música Luis Felipe Arce para luego estudiar en el Conservatorio Plurinacional de Música en La Paz. Actualmente estudia en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en la Especialidad de Piano. Realizó diferentes actuaciones en eventos como el III Encuentro Nacional de Pianistas en la Oruro y el IX Festival de Música Boliviana y Latinoamericana para piano en La Paz.