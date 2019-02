Nuestro favorito Yorgos Lanthimos

En 2009 pasaron muchas cosas. Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos, nació el bitcoin, Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel, el señorito Messi ganó su primer Balón de Oro, Michael Jackson murió tan extrañamente como vivió; por nuestros trechos, Evo era reelegido con alrededor del 64% de votos y, en el cine, el griego Yorgos Lanthimos sacaba su más recordada película: Kynódontas (Canino).

Sí, sí, ese mismito que dirigió La favorita, la película que está en cartelera y a la que le estamparon 10 nominaciones al Óscar de este año. Ese. Canino fue coescrita por Lanthimos y Efthimis Filippou, narra cómo un matrimonio mantiene a sus tres hijos aislados de la civilización, los chicos están entrando a la adolescencia y la película arranca cuando empieza a gestarse la natural rebelión.

Al ser un mundo que fue creado con lenguajes y hábitos fuera de cualquier realidad convencional, la puesta en escena de la historia también es singular. Inolvidable secuencia la de Flashdance. Es aquello que La Aldea, de Shyamalan, no consiguió. Es lo que Bad Boy Buddy presentó de una manera mucho menos sutil, más grotesca.

Es lo que El Castillo de la Pureza, de Ripstein, hizo al estilo Televisa. Canino tiene la estética y pulcritud del cine europeo, pero Lanthimos utiliza un humor muy, muy negro para narrar el caos y la destrucción de esta pequeña familia disfuncional. Maravilloso.

Me quedó claro que Lanthimos era un director talentoso, un director al que había que seguir o perseguir. Así que me puse a rebatir entre su filmografía para descubrir qué nos ocultó el hype. Porque Canino no era una ópera prima, era una tercera película… así que imaginar los pasos que dio Lanthimos para llegar a Canino resultaba más que emocionante. Pero la vida, estimado lector, está hecha de pequeñas decepciones. La filmografía de Lanthimos previa a Canino muy bien puede quedarse en la sombrita o ser aislada del mundo civilizado.

Es difícil reconocer el estilo, la elegancia o el minimalismo del griego en su ópera prima: O kalyteros moufilos (Mi mejor amigo), una comedia chapucera de 2001 sobre la amistad y la infidelidad y carritos chocadores.

Podríamos achacarle el ‘resfalón’ al cineasta Lakis Lazopoulos, que, además de escribir el guion, también lo codirigió. Sí, echémosle la culpa a Lazopoulos. Es más fácil y nos hará más felices. Ya en solitario, Lanthimos lanzó la indescifrable Kinetta (2005), película pesada como collar de sandías, que con esa pesadez irrefutable retrata la vida de un pueblito olvidado cuyos habitantes se distraen o sobreviven de la manera más patética. Al principio pensé que no le había alcanzado el presupuesto para alquilar un trípode, pero no. Más adelante ya agarra más estabilidad.

Algo en el guion, en la cámara y en la dirección de actores sí remite al estilo por el que Lanthimos se ha hecho conocido. Aun así, era 2009 y estaban pasando muchas cosas ¿recuerdan? el recién adquirido entusiasmo por Canino, por Lanthimos y por Grecia, mermó con esos dos monstruitos en el baúl. Tuve negros pensamientos acerca del azar y al one hit wonder, término que sirve para referirse a un solo éxito, porque si tenés tres obras y solo una funciona, te empezás a preguntar qué pasará con las que vengan después y la estadística (que es muy pendeja) no acompañaba en los cálculos. En 2012, Lanthimos volvió para desafiar la estadística. Alps fue el título que siguió a la poderosa Canino. A mí sí me gustó Alps, aunque si no has leído la sinopsis puede ser algo confusa.

El guion repite la mancuerna de Canino: Lanthimos y Filippou, y se mete a un territorio igual de jodido: la pérdida y la soledad. En Alps vemos a un grupo de personas que se ofrecen para reemplazar muertos a sus seres queridos. O sea, si tu hija murió le pedís a alguno de ellos que la reemplace hasta que seás capaz de seguir adelante.

Las actuaciones robóticas, marca registrada de Lanthimos, así como sus diálogos cortantes, vuelven a lucirse en esta película que aunque no alcanza la perfección de su antecesora sí logra secuencias memorables. Más memorable aún fue Lobster (2016), que supuso su incursión hollywoodense aunque bajo su ya característica forma de hacer cine. Colin Farrell nos recuerda nuevamente lo buen actor que puede ser interpretando a este hombre de mediana edad que nunca se ha enamorado y que acude a un hotel con la esperanza de lograrlo.

¿Lo raro? Si no consigue hacerlo en una determinada cantidad de días, será convertido en un animal de su preferencia, en su caso: una langosta. ¡Ajá! ¿La coprotagonista? Rachel Weisz. La riqueza narrativa que Lanthimos despliega en Lobster es más que interesante, así como su cuidado en la dirección de arte, en su casting, todo habla de un director envuelto hasta en el último detalle.

Es verdad que su cine puede tildarse de pretencioso, de pose artística o que a un público acostumbrado a otra rítmica narrativa lo dejará bostezando o directamente durmiendo en la butaca, pero el universo que propone bien vale la pena ser explorado. Ya sumido en la maquinaria de Hollywood e incrementada su productividad, al año siguiente (2017) Lanthimos sacó El sacrificio del ciervo sagrado repitiendo con Colin Farrell como actor principal e incorporando a Nicole Kidman como la coprotagónica.

Filippou y Lanthimos juntitos de la mano escribieron nuevamente el guion. No sé de dónde sacan ideas tan retorcidas, pero las premisas de todas las películas que escribieron me parecen superatractivas. En El sacrificio del ciervo sagrado un doctor (Colin Farrell), que accidentalmente y por mala praxis acabó con la vida de un paciente, recibe una amenaza del hijo de ese paciente: si no mata a alguien de su familia (mujer y dos hijos), todos empezarán a enfermar y acabarán muriendo por su falta de elección. Esos momentos de tensión construidos alrededor de la decisión que este hombre de familia debe tomar, se manejaron con precisión.

Sin embargo, en su recta final, El sacrificio del ciervo sagrado comienza a trastabillar y a mostrar las costuras. Porque un argumento tan enrevesado es difícil de sostener y, quizás, Lanthimos no supo controlar la violenta espiral en la que se metió. Eso no impidió que en 2018 sacara su película más comercial y accesible hasta la fecha, La favorita.

La cinta retrata el arribismo en su máxima expresión, los hábiles juegos dentro del poder y, claro, có- mo el poderoso valorará más el halago pueril que el cuestionamiento frontal. Anne (Olivia Colman) es la reina inglesa del siglo XVII, pero su poder está restringido a su título o eso parece al principio, en la práctica el trono lo maneja solapadamente Lady Sarah (Rachel Weizs), Lady Sarah es frontal, hasta grosera con la reina, ella hace y deshace, eso hasta que una empleada de la corte Abigail (Emma Stone) consigue con lambisconerías y pose de niña buena ganarse los favores de la reina. Nada es muy ruin ni muy vulgar para que estas mujeres entren en una batalla por el poder.

El guion es de Deborah Davis, que en 1998 ya lo estaba ofreciendo a los productores de Hollywood, a los que les importó dos pesos partidos al medio. Recién unos diez años después y gracias al éxito de, sí, Canino, el productor Ed Guiney se interesó en proponérselo a Lanthimos. En 2015 se empezó la preproducción y se reescribió el guion junto con Tony McNamara, pero antes de todo ese chiverío gringo, Lanthimos tenía que filmar El sacrificio del ciervo sagrado, así que por eso recién tenemos en pantalla el despelote de estas tres señoritas. La favorita, a pesar de ser una película de encargo, tiene el sello Lanthimos en el humor, en ese diseño de producción en el que el arte, música, vestuario y casting forman un matrimonio casi perfecto.

El trío de actrices que lleva sobre sus hombros la película, la eleva un poquito más allá de la media. Es divertido verlas, queremos saber qué harán. Hay mucha chispa femenina traspasando la pantalla de cine. Por desgracia, el guion no colabora mucho con las expectativas, porque si bien hay escenas puntuales en las que disfrutamos un montón lo que vemos, también hay momentos muertos que poco o nada aportan al desarrollo de la historia. Su final es lo más Lanthimos de todo, un final anticlimático pero muy acorde con lo que la película ha intentado mostrarnos en todo su metraje.

No, no llega a ser lo especial que es Canino, o a lo especial que es Lobster, porque sencillamente es otro tipo de película, otro registro. A Hollywood no le interesa lo especial, sino lo universal. Le falta mucho desparpajo y le sobra conciencia de sí misma como película de Hollywood para un público más masivo. Aun así, podemos decir que Lanthimos ha derrotado a la estadística, esa que prometía hacerlo bolsa con sus subsiguientes trabajos y que, a pesar de un inicio cinematográfico algo accidentado y un presente manchado con la gran H hollywoodense, sigue siendo uno de nuestros favoritos.