Luis Alberto Spinetta, el maestro y el aprendiz; un ‘marcapiel’ en la cumbre del reconocimiento

Hacía falta un documental tan íntimo y prolijo para conocer el mundo Spinetta, la leyenda del rock en español. Íntimo porque salió desde el núcleo familiar, cercano y visceral de Luis Alberto, es decir, el de sus hijos, su esposa y sus hermanos. Y prolijo porque dedicó sus tiempos a las etapas y a la gente que circuló con el artista hasta sus últimos días hilvanando no solo su carrera musical, sino las demás actividades más íntimas y también públicas.

Su hija mayor, Catarina, fue el canal que medió para hacerlo posible. Se encargó de entrevistar a los amigos y músicos de Almendra, Rodolfo García y Emilio Del Guercio (faltó Edelmiro Molinari) para que cuenten sus inicios y cómo se conocieron desde la escuela y lo que fue el despertar de Almendra, el reconocimiento de Muchacha ojos de papel y la fobia de Luis sobre ‘Mucaca’.

El documental saborea la visita de Catarina a la casa paterna donde Ana y Gustavo, hermanos de Luis, desempolvan anécdotas y dibujos de Spinetta en sus dotes de artista plástico. En la Bios de Spotify, en un podcast imperdible, Catarina cuenta los pormenores de la cocina del documental. Ni ella conocía la prolífica producción plástica de su padre. “Cada vez que abría un archivo de su computadora encontraba un nuevo mundo, era muy fuerte”, relata.

La familia filtraba los materiales que podían hacer conocer al gran público, sin embargo, con la premura de imaginar si esto o aquello le hubiera gustado dar a conocer al propio Luis. Por eso no hay premiaciones, fiestas, viajes, nada de lo que no tuviera importancia para el músico nacido en Buenos Aires en 1950.

Después de Almendra, Spinetta decide armar Pescado Rabioso. Un trío furioso. Uno de los testimonios más intensos es el de David Lebón, bajista y guitarrista clave en la música argentina contemporánea (Color Humano, Seru Girán) y amigo del alma de Luis.

La producción tiene transiciones para romper la línea de tiempo y matizar la información de uno de los más creativos compositores de la cultura mundial. Irrumpe Ricardo Mollo (Sumo, Divididos) para interpretar un tema de Pescado Rabioso, Ya despiértate nena con la stratocaster roja hecha a pedido exclusivamente por el Flaco. Por eso le pide permiso, toca unos acordes y le agradece antes de guardarla. Un episodio emotivo y un tributo a un ídolo. Mollo formó parte de la noche épica de las Bandas eternas aquel 4 de diciembre de 2009 en el estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield).

La lista de invitados continúa, el que aporta es Juanse (Ratones Paranoicos), que relata cuándo empezó a inmiscuirse en el mundo Spinetta, con el disco Artaud, considerado el álbum más importante de la música contemporánea argentina. Juanse habla también de Invisible, un trío que rompió los moldes convencionales fusionando rock con otros géneros y una lírica profundamente spinetteana.

Héctor ‘Pomo’ Lorenzo en batería y Machi Rufino, en bajo, se suman y relatan pormenores de Invisible y los tres discos que dejaron huellas en toda su carrera. Desde ese momento, Spinetta explora mundos nuevos y es donde comienza a imprimir su sello, en cada disco, cada canción, cada paso en su carrera.

Son destacadas las participaciones de uno de los biógrafos de Luis, Eduardo Berti y de Gustavo Gauvry, productor y fundador de El Cielito Records, con intervenciones puntuales desde el lado de la producción discográfica.

Spinetta nunca tranzó con el emporio de la industria discográfica, y el mantenerse independiente le costó transitar un camino más a pie, que volando en limusinas con flashes, marquesinas y tapas de revistas.

Entre 1980 y 1985, Luis irrumpe con Spinetta Jade, con diferentes formaciones. Lejos del marketing y los grandes medios, es marcada como de las peores épocas en cuestión financiera, pero muy rica en lo artístico y creativo.

Un encuentro memorable de la producción es el bloque con Fito Páez, que con él lograron un disco doble con temas de ambos (La la la). Una obra de arte (1986) que abrigó una musicalidad diferente y marcó un cambio para ambos.

El documental, muestra también la gran estafa a la que fue sometido Luis Alberto en una compra de equipos para su banda.

Antes de grabar Tester de violencia, uno de sus discos más conceptuales, ocurrió otra desgracia. En junio de 1988, de Rosario a Córdoba por la ruta 9, el micro, a la altura de la ciudad de Marcos Juárez, se le incendió. Allí viajaban no solo sus músicos, sino además sus equipos de luces y sonido y la mayoría de sus instrumentos. Tiempos difíciles.

De 100 minutos de duración y producido por Underground, el documental muestra también la calidez de su vida familiar, sus hijos (Dante, Catarina, Valentino y Vera) y su mujer, Patricia Salazar, el alma máter de la casa. De ella poco y nada se sabía hasta ahora.

Se la ve, se la escucha, se la siente, fue la compañera y madre de los cuatro hijos del Flaco hasta su separación después de 22 años. Una mujer que cuidaba su refugio, su casa, su hogar porque sabía lo que tenía adentro, una protectora de los males de este mundo. En la casa de Spinetta, a pesar de que entraba y salía gente todo el tiempo, se erigía otro mundo detrás de la puerta; no solo de musicalidad melodiosa, sino de dibujos futuristas, recetas de cocina mexicanas, japonesas, hindúes y por supuesto italianas, películas y buen humor.

La producción no esquiva la separación del músico con la madre de sus hijos y la relación con la modelo Carolina Peleritti. Un episodio mediático que explosionó en 1995 dentro y fuera del mundo Spinetta. El tratamiento, incluida las consecuencias, no se podían obviar, según Catarina.

Sobresale el encuentro de ‘Cata’ con Charly García. El ex Sui Géneris y Serú Giran cuenta cómo se conocierony detalles del disco que nunca fue, además de mostrar un ensayo de Rezo por vos, uno de los pocos temas que compusieron juntos. “Era un poco supersticioso tu viejo”, dijo sonriendo. “Cuando nos vimos por primera vez, cuenta Charly, se me acercó y me dijo: ‘Vos sos muy talentoso’, me emocionó porque era mi ídolo”.

No soslaya tampoco a personajes entrañables en la vida de Luis, como Aníbal ‘La Vieja’ Barrios, un asistente personal al que invitó alguna vez al escenario para describirlo como “oro en carne”.

Al ingresar a la recta final, el documental toma la fuerza de la intimidad familiar y los hijos y Patricia (su ex) comienzan a pintar al artista en contrapicado. Una construcción del mito, un reconocimiento que en vida no tuvo una justa dimensión, como suele suceder a menudo en nuestros países.

Al crecer sus hijos, sobre todo Dante se transforma en músico (Illya Kuryaki and de Valderramas) y muchas cosas cambian en la cabeza y por ende en la producción de Luis. Ya no estaba solo, su hijo lo empuja un poco a hacer más rock.

Los socios del desierto, un power trío, irrumpe con licencia creativa sin tapujos. “Los discos son un eslabón que sigue al otro”, dijo alguna vez.

Luego vino Silver Sorgo con otra energía y otros músicos. Y muestra a un Spinetta tan prolífico como imparable. Camalotus, Para los árboles, Pan, Un mañana, discos que antecedieron a aquella noche de las Bandas eternas.

No fue fácil para Catarina, la capitana del legado Biopic, dejar afuera material digno, sabroso y deslumbrante. “Mi padre fue reconocido en vida, pero tenía ciertas formas, un bajo perfil, una manera de salir al mundo que siempre estuvo más ligada a la creación sin desconcentrarse en el show business. Hay que difundir su obra porque es enorme a nivel musical. Y sus líricas son muy profundas y sanadoras”, dijo la también artista plástica y DJ, ahora convertida en la vocera de la familia.

“Nos enseñó los valores más grandes que puede tener una persona. No estaba subido a ningún caballo, era humilde, generoso, amoroso. Si hoy tomamos así su obra es porque sabemos que heredamos algo muy grande”.

Entre las primicias del documental se desliza un nuevo disco de canciones inéditas suyas. Una biografía oficial y “grabaciones encontradas” de conciertos de Almendra e Invisible. Incluso se muestra al diseñador Ale Ros, a quien lo pone al tanto del material disponible y le pide un consejo para el arte de tapa. El nuevo álbum será el segundo póstumo, el primero fue Los amigo, con los músicos de la banda última que tocó junto a Rodolfo García y Daniel Ferrón en 2015.

Cada uno de los cinco integrantes directos revela sus sentimientos y anécdotas que compartieron en la vida familiar y musical de su padre e incluso alguno de sus hijos narra sus últimos momentos de vida. Vera, la hija menor, despliega un relato conmovedor, quizá lo más emotivo para muchos, lo más íntimo y sensible para otros. “Era el maestro y el aprendiz, aprendiendo con el tiempo de lo que él mismo había compuesto”, dice Vera compungida.

Aprendimos a pensar con mayor libertad, a volar entre tanta gente de pie, a divertirnos de otra manera, a escuchar distinto la música. Al terminar de escribir este artículo también relaté, de alguna manera, un pedazo de mi vida, porque Spinetta nos hizo mejor la vida a todos nosotros y al escucharlo hoy lo redescubrimos desde su poesía, su música y su alma creadora. Adhiero a Bios, Vidas que marcaron la tuya, la mejor contada y sentida hasta el momento. Difícil de superar.