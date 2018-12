Los nuevos patrimonios de la humanidad, según la Unesco

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció esta semana, en su reunión realizada en Port Luis (República de Mauricio), a las candidatas que ingresan a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Una de las designaciones con mayor repercusión fue la del reggae de Jamaica, ritmo que han popularizado músicos legendarios como el gran Bob Marley (No woman no cry, Redemption song, Could you be loved). “Su aporte a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural”, explicó la organización en un comunicado. La Unesco destacó que el reggae “conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de la música -vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y la religiosa- y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población jamaicana”.

También recordó que ese género musical surgió de una “amalgama de antiguos ritmos musicales jamaicanos y de otros de orígenes diversos, caribeños, latinoamericanos y norteamericanos”. Asimismo, la romería en honor de la Virgen de Zapopan, que se celebra cada 12 de octubre en el estado mexicano de Jalisco, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Gracias al continuo apoyo de las comunidades a la romería, este elemento del patrimonio cultural se ha convertido en uno de los más populares y arraigados del oeste de México”, explicó la Unesco al recordar que la romería “es una tradición religiosa y cultural cuyo origen se remonta al año 1734”.

Las expresiones rituales y festivas de la cultura congo, una celebración de los descendientes de esclavos negros rebeldes en Panamá, también ingresó en la lista.

Mediante espectáculos y danzas descalzos para comunicar con la tierra, los participantes de esta festividad celebran su libertad, en la temporada de festejos y ritos congos, que se extiende desde el 20 de enero hasta el Miércoles de Ceniza. Igualmente fueron seleccionada las tamboradas o tamborradas, repiques rituales de tambor propios de diversas localidades de España, entre ellas, Teruel, Albacete y Córdoba. “Todos los años (las tamboradas) contribuyen a crear un ambiente sonoro, fascinante y cargado de emoción, que suscita en las comunidades sentimientos de identidad y comunión colectivas”, justificó la institución. Las tamborradas son típicas de gran parte de la geografía española, pero las que integran esta candidatura se encuentran en localidades de las provincias de Córdoba, Teruel, Valencia, Castellón, Murcia y Albacete.

Esta manifestación musical suele formar parte de las celebraciones católicas de Semana Santa y, según el criterio de la Unesco, “revisten una significación especial en función de los lugares, días y momentos en que se ejecutan”.

“Independientemente de que tenga un carácter religioso o civil, devoto o lúdico, este elemento del patrimonio cultural engendra sentimientos de respeto mutuo entre sus practicantes”, puntualizó el organismo