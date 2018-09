Los galácticos de la fusión llegan a Bolivia

Los músicos que acompañan a Tony Levin son de este planeta.

Pareciera que no, pero sí. Cuesta digerir su trayectoria, su vademécum, su habilidad técnica e intelectual de su música. Son músicos de sesión que además experimentan nuevos caminos y rumbos de la música. Tal vez guste o no, pero su consideración hacia el arte, su mirada en las nuevas apuestas y su diversión sonora tiene límites expandibles. Estarán en Santa Cruz por primera vez, un cuarteto que dará que hablar. Provienen de diferentes países, pero la música los unió en un punto de sus vidas y estarán en dos escenarios este 13 y 14 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra y en La Paz respectivamente.

El líder del grupo, Tony Levin, bajista notable mundialmente reconocido y hacedor de una larga trayectoria musical compartirá las tablas junto a excelentes músicos de rock, jazz, clásico y fusión.

El alemán Marckus Reuter, interpreta guitarras, stick, teclados y mandolina. Es un músico de sesión de clásica, electrofónica, rock progresivo, jazz y fusión e improvisación. Es productor y fabricante de instrumentos.

Su trabajo como artista de grabación, solista y colaborador abarca música de bucle electrofónica, música clásica contemporánea, rock progresivo y artístico, música industrial, jazz mundial, fusión de jazz, canciones pop e improvisación pura. Reuter se hizo conocido como un jugador líder de Warr Guitar y Chapman Stick durante los años 1990 y 2000, antes de desarrollar y comercializar sus propios instrumentos U8 y U10 Touch Guitar.

Otro de los monstruos que visitarán el país es Lee Patrick Mastelotto, un baterista estadounidense y productor de discos que trabajó con Mr. Mister y King Crimson, entre muchos otros.

En King Crimson formó parte del “doble trío” de 1994, uniéndose a Bill Bruford en la batería. En la legendaria banda aparece en más de 20 álbumes y varios videos musicales. También produjo, editó, mezcló o jugó en varios lanzamientos de King Crimson ProjeKcts.

Sin duda quien va a deslumbrar por su arte, estilo y carisma será David Cross. El violinista inglés ha formado parte de la mejor época de King Crimson durante la década de 1970. Su música se puede escuchar en los discos en Larks ‘Tongues in Aspic and Starless, Red y en Bible Black). Él también toca teclados.

Después de King Crimson, Cross formó una banda de improvisación jazz llamada They Came from Plymouth. Con Keith Tippett (piano), Dan Maurer (batería) y Jim Juhn (guitarra, bajo, percusión), formó un proyecto efímero en 1987 llamado Low Flying Aircraft. En 1998, fue invitado por Geoff Serle para unirse a Radius (cinco discos).

Desde 1985, también dirigió su propia banda donde grabó varios discos y realizó giras por Europa y Estados Unidos..

Cross también ha trabajado en teatro tanto musicalmente como actor. En 1999, formó Noisy Records, su propio sello discográfico. David Cross también ha establecido David Cross Band con Arch Stanton (voz), Lloyd (batería), Mick Paul (bajo), Paul Clark (guitarra) y el propio David Cross (violín), banda que ha lanzado al menos ocho álbumes hasta hoy.

Con estos ingredientes ningún plato puede ser menor que exquisito.