Kaitlin Yarnall: “Un buen relato no pasa de moda”

Kaitlin Yarnall es responsable de ampliar el impacto de National Geographic en el periodismo, la fotografía y la visualización de datos. Ámbitos en los que esta estadounidense licenciada en Literatura, Geografía y Cartografía identifica oportunidades claves de asociación, concesión de becas y confraternidad con talentos creativos para ayudar a su organización a esclarecer más las cuestiones en torno a la naturaleza, el constante cambio del planeta y el viaje humano. Yarnall fue una de las invitadas especiales del 20Fotógrafos Bolivia que se realizó días atrás en la población de Concepción y Brújula conversó con ella.

__ La revista de National Geographic, una de las más leídas del mundo, ¿ha afrontado con éxito el tránsito del impreso al digital?

Creo que nadie tiene la respuesta perfecta. Creo que nunca habrá una solución para todos los lectores y todo el público. Lo que hemos hecho en National Geographic es asegurarnos que nuestro contenido esté en todos los lugares. Es decir, todos los medios que nos permitan llegar a los lectores donde ellos se encuentren, ya sea en redes sociales, páginas web, etc. Somos marca número uno en Instagram y tenemos una presencia muy grande en Facebook, Snaptchat y todos los medios que haya.

__ ¿Guardan las mejores fotos para su edición impresa o las publican todas en las redes sociales? ¿Qué criterio utilizan para mantener el interés del público sin ‘canibalizar’ sus propios medios?

Bueno, antes teníamos más discusiones acerca de eso. Ahora hemos cambiado y publicamos las fotos en Instagram a veces el mismo día que fueron sacadas. Obviamente si es un tema de investigación nuestra no lo hacemos, pero historias más cotidianas sí las publicamos antes que en la revista para picar el interés del lector y decirle: esta historia la vas a poder leer y conocer con más detalles en nuestra próxima edición. Eso ha generado una ola de interés por las historias cuando las publicamos completas. Pero eso de contar la historia en su totalidad tampoco es real, todo el mundo lo sabe. Entonces lo que hacemos es publicar las fotos primero, luego la historia y luego seguimos con otras piezas del mismo tema en la web. Por ejemplo, un personaje tal vez fue solo un párrafo en la historia que contamos en la revista, pero después podemos dedicarle una relato más amplio en la web. También somos conscientes de que la audiencia de Instagram no es la misma de la revista ni la del sitio web es la misma del Instagram. Hay muy pocas personas superfans que nos siguen en Instagram, revista, web por el canal de TV y en todos los medios. La mayoría de las personas no lo hace y es por eso que cuando ellos abren una de nuestras puertas, nuestra esperanza es que miren las otras también. Entonces no nos preocupamos tanto en que sea un contenido para la revista o para las redes.

__ ¿Cuál es la importancia del storytelling en la actualidad?

Hoy está muy de moda hablar del storytelling y es parte de la sicosis de grandes compañías, pero yo creo que es lo que hacemos y hemos hecho siempre. Tenemos esa capacidad de contar historias, de recordar cosas y eso es la que nos hace humanos. Por un lado estoy hipercontenta de que esté de moda y que se hable de contar historias emotivas, lo que significa que es más fácil hacer lo que hemos hecho durante años en National Geographic, pero por otra parte creo que el contar buenas historias va a seguir, incluso cuando ya no esté de moda, porque no pasa de moda.

__ ¿Qué caracteriza a una buena historia?

Que te sorprenda. Historias que sean reales, actuales, algo que enriquezca la vida de las personas, que las haga pensar, vivir y sentir diferente.

__ Cuál es el enfoque en el que actualmente trabajan el tema de las innovaciones?

Buscamos nuevas maneras de contar historias sin perder la esencia de lo que es un buen relato, sin pretender de que sean espectaculares o inventando cosas. Para eso estamos trabajando mucho en realidad virtual y realidad aumentada. Queremos ver si somos capaces de contar historias con más impacto a través de las nuevas herramientas .

Por ejemplo, acabo de ver una experiencia del cineasta Alejandro González Iñárritu en el que a través de un casco y con un chaleco de realidad virtual puedes simular ser un emigrante cruzando la frontera entre México y EEUU. En ese mundo tú sientes y percibes lo que vive un inmigrante en esa situación. Esa experiencia todavía no llega a muchas personas, pero así empieza la innovación. Por ejemplo, imagina si hacemos un escaneo de un sitio arqueológico y luego podemos, con la realidad aumentada, lograr que jóvenes puedan conocer ese lugar y descubran cosas nuevas; me parece algo fantástico.

__¿Qué pueden hacer los fotógrafos y periodistas bolivianos para acceder a las becas para desarrollar proyectos que ofrece National Geographic?

Queremos crear redes de personas bien formadas que puedan contar historias que el mundo necesita escuchar; es por eso que estoy aquí para hablar de nuestras becas para apoyar en Bolivia y toda la región a fotógrafos, periodistas, infografistas, escritores, documentalistas que tengas ideas para proyectos.

__¿Qué requisitos deben tener?

Lo principal es tener una buena idea y demostrar que necesitan recursos para hacerlo. Además tiene que probar por qué es la mejor persona para contar esa historia.Cualquier persona de más de 18 años puede aplicar a través de Natgeo.org .