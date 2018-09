Eloísa Paz y sus fragmentos del arte contemporáneo cruceño

La Galerie de la Alianza Francesa de La Paz presenta la exposición individual Fragmentos de una historia inédita, en torno a la historia del arte contemporáneo en Santa Cruz de la Sierra, de la artista y editora Eloísa Paz.

_¿Pudiste determinar los atributos o características particulares del arte producido en Santa Cruz de la Sierra?

En otras palabras: ¿Existe un arte ‘cruceño’?

Pienso que lo último que necesita el medio artístico boliviano es reforzar la separación regional, pues no existe realmente una escena en Santa Cruz, sino más bien pertenecemos a una sola escena nacional que aún lucha por desarrollarse.

Sumado a eso, está el alto porcentaje de migrantes (de otras ciudades) que constituye la escena del arte contemporáneo en Santa Cruz. De los 21 perfiles incluidos en esta exposición (representantes del arte contemporáneo en Santa Cruz), solamente siete nacieron en Santa Cruz. Muchos de estos artistas participan activamente en exposiciones, concursos y festivales de otras ciudades bolivianas.

No diría que existe un arte (contemporáneo) cruceño.

_¿De qué manera tu subjetividad como artista aporta a la construcción de la historia del arte en Bolivia?

La reflexión artística genera nuevas posibilidades como investigadora; no sé si se transmite en esta exposición, pero creo que para cada elemento he tenido ideas creativas y poco convencionales, que he terminado descartando o aplicando en dosis tímida, pues tenía la preocupación de que la mediación sea clara, sobre-consciente de su prioridad cuando se habla de arte contemporáneo en Bolivia.

_¿Cuáles fueron tus criterios para definir quiénes son los ‘actores’ de la historia del Arte de Santa Cruz de la Sierra?

Hay una medida arbitraria, como en toda investigación, pues se escogen enfoques y se selecciona contenido, pero también hay una medida objetiva en este caso. Confieso que hacia el final de la residencia en Kiosko me enteré de varias movidas menos difundidas y menos mainstream que podrían incluirse.

_ ¿De qué manera el término arte contemporáneo delimita la construcción de la historia del arte en Bolivia?